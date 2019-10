Caduta Libera: Gerry Scotti annuncia il ritorno di Nicolò Scalfi e Christian Fregoni

Il famoso programma Mediaset “Caduta libera” è diventato un vero format di successo, grazie anche alla bravura del presentatore, il padrone di casa Gerry Scotti, ma anche grazie alle particolari doti dei partecipanti, destinati poi a diventare campioni, che grazie alle loro sfide sempre avvincenti, riescono sempre a tenere il pubblico incollato alla tv.

Proprio in termini di share c’è da dire che da qualche tempo il programma di Scotti tende sempre a perdere qualche punto di audience rispetto alla diretta rivale Rai, che manda in onda, nella stessa fascia oraria, il progamma di Insinna “L’Eredità“; infatti stando agli indici percentuali, si osserva una media share del 20,11% in casa Mediaset, rispetto a un 22,76% della Rai.

Per quanto riguarda invece il cuore del programma, il gioco a premi ha ospitato campioni di una certa stoffa, che riescono sempre ad indovinare le domande, anche quelle più ostiche, come ricordiamo il famoso ragazzo prodigio 21enne Nicolò Scalfi, ed anche il bagnino 27enne Christian Fregoni, il quale quest’ultimo è diventato molto popolare nelle vesti di opinionista nel famoso programma di Barbara D’Urso “Pomeriggio 5”; proprio questi ultimi due ragazzi, torneranno a breve ospiti del programma.

Attualmente il campione del gioco appare essere Gabriele, che con un titolo ininterrotto di campione da ben 2 settimane, è riuscito a portare a casa una cospicua somma di denaro, diventando il terzo campione più duraturo della stagione televisiva del gioco. Anch’egli infatti farà parte della tanto acclamata “Sfida dei campioni“, dove tutti i migliori talenti, divenuti campioni, durante la stagione, si sfideranno a colpi di risposte esatte.

A questa sfida ovviamente non potevano mancare i campioni precedenti, tra cui Christian e Nicolò, ma anche altri ragazzi delle stagioni precedenti. Si prevede dunque una serie di sfide davvero avvincenti, e pare che la sfida è diventata certezza, infatti di recente Gerry Scotti ha confermato che il torneo ci sarà.