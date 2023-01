Bridgerton: Phoebe Dynevor non tornerà per la terza stagione

Ascolta questo articolo

I fan di “Bridgerton” saranno rattristati dalla notizia che una delle protagoniste dello show non farà ritorno per la terza stagione del telefilm. A confermarlo è stata proprio Phoebe Dynevor, che ha rivelato durante una intervista sul red carpet che la presenza del suo personaggio non è prevista per la nuova stagione, le cui riprese si stanno svolgendo in queste settimane.

La Dynevor interpreta Daphne Bridgerton, la prima sorella a trovare l’amore in “Bridgerton” nella prima stagione del telefilm. Dopo il lieto fine del suo personaggio con Simon Basset, Duca di Hastings (interpretato da Regé-Jean Page) nel finale della prima serie, Daphne ha fatto ritorno per alcuni episodi della seconda stagione, offrendo consigli al fratello maggiore Anthony (Jonathan Bailey).

Durante una intervista con Screen Rant durante il Sundance Film Festival di sabato 28 gennaio, l’attrice britannica ha rivelato che non vedremo Daphne nella terza stagione. Quando un giornalista le ha chiesto se avremmo visto nuove dinamiche per il suo personaggio, la 27enne ha risposto: “Tristemente, non nella stagione 3. Potenzialmente in futuro, ma per la stagione 3, sarò felice di guardarla da spettatrice“.

Dopo i commenti rilasciati, né la Dynevor, né Netflix né la società di produzione Shondaland hanno confermato ufficialmente il suo ritorno o l’uscita dal cast. Tuttavia, la sua apparizione al Sundance, ed ad altri eventi negli stati Stati Uniti, è avvenuta mentre il cast dello show continuava a girare la terza stagione in Inghilterra.

“Bridgerton”, adattato dalla serie di otto libri di Julia Quinn, ha esordito nel dicembre 2020, e si incentra sulle vite sentimentali degli otto fratelli della famiglia Bridgerton. La prima stagione ha raccontato la storia tra la figlia maggiore Daphne e Simon Basset, mentre la seconda serie ha spostato l’attenzione sul fratello maggiore Anthony e Kate Sharma (Simone Ashley). La stagione 3, che è attualmente in produzione, racconterà la storia d’amore del terzogenito Colin (Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan).