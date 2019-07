Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, anticipazioni turche: Demet consegnerà Hakan alla polizia

Nuovi clamorosi colpi di scena ci attenderanno nelle prossime puntate della popolare serie tv di successo “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore“, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14,45, dove avverrà uno strappo definitivo tra la zia di Bulut ed il perfido Hakan, allontanandosi definitivamente anche dalla neo coppia formata dall’architetto Ferit Aslan e dalla cuoca Nazli Piran.

Demet nutrirà ancora dei sentimenti nei confronti dell’affascinante architetto, motivo questo che farà andare su tutte le furie il compagno, che le userà violenza, tentando di strangolarla e minacciandola di morte; prima di fare questo gesto estremo e violento, l’uomo ricorderà alla zia di Bulut della loro promessa, cioè quella di assoluta fedeltà.

Demet contro Hakan

La situazione sembra sfuggire di mano ad Hakan e tutto questo sconvolgerà Demet, anche se questo non la farà desistere dal portare avanti il suo piano, spiando Ferit e Nazli. Ma non è tutto perché Demet decide di allontanare anche il marito, e gli userà un colpo basso, informando la polizia sui suoi traffici illeciti.

Gli uomini delle forze dell’ordine, avvertiti per tempo dalla donna, andranno nel luogo e nel giorno indicato da Demet, quindi troveranno Hakan e la sua banda intenti trafficare con operazioni illecite; inizierà una sparatoria, durante la quale il marito di Demet sarà ferito. Nonostante le ferite riportate durante il conflitto a fuoco con la polizia, l’Hakan riuscirà successivamente a farla franca, quindi a scappare.

L’uomo condurrà sua moglie in un deposito usato poco prima per un regolamento di conti; uno squallido tentativo, questo, per intimidire ed impressionare la moglie. Hakan è convinto che a tradirlo sia stata proprio la moglie, e cercherà in tutti i modi di strappare alla donna una confessione. Demet riuscirà a scappare dal deposito mentre Hakan deciderà di non sparare contro la donna, risparmiandole la vita.