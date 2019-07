Bitter Sweet, anticipazioni puntata 15 luglio: Asuman ricatta Demet

Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore sono pronte a raccontarci cosa succederà nella puntata di lunedì 15 luglio 2019, la quale vedrà Asuman tenere sotto scacco Demet per via della questione dell’interruzione di gravidanza, mentre Nazli sarà indecisa se continuare a lavorare per Ferit.

Ricordiamo ai fan della soap turca che le vicende di Nazli e Ferit vengono trasmesse su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.30. Inoltre, è possibile rivedere tutti gli episodi in streaming sull’app e il sito di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo più in dettaglio la trama.

Anticipazioni Bitter Sweet: Demet nei guai, Nazli non sa che fare

Demet ha scoperto di essere rimasta incinta di Hakan. Temendo che questo non sia il momento giusto per avere un figlio ed anche perché ha scoperto di essere ancora innamorata di Ferit, la sorella di Deniz si reca in una clinica privata per interrompere la gravidanza.

Per un brutto scherzo del destino, Asuman viene a conoscenza di quello che Demet ha fatto e pensa di servirsene per ricattarla. Quindi la sorella di Nazli va da Demet e la minaccia dicendole che se racconterà delle foto a Ferit, lei si vendicherà raccontando dell’aborto a suo marito Hakan. Demet sa benissimo che se Hakan scoprisse la verità si arrabbierebbe moltissimo, anche perché lui ha sempre desiderato un figlio tutto suo. Tra le due scoppia così un’accesa discussione.

Nel frattempo, Nazli sta cercando in tutti i modi di restare da sola con Ferit per evitare che lui le parli del bacio che c’è stato tra di loro. La giovane cuoca, infatti, si sente in colpa per quello che ha fatto sua sorella Asuman e vorrebbe evitare di complicare ulteriormente la situazione. Ella inizia perciò a pensare che l’unico modo per risolvere la questione sia smettere di lavorare per Ferit. Cosa accadrà quando Ferit verrà a conoscenza della decisione di Nazli? Per saperlo, non ci resta che darci appuntamento sempre su queste pagine con un nuovo entusiasmante episodio di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore.