Belve, le parole di Ignazio La Russa: "Un figlio gay? Accetterei con dispiacere la notizia"

Nelle ultime settimane Ignazio La Russa, il presidente del Senato della Repubblica nella XIX legislatura, sta facendo discutere più del solito. Per esempio recentemente ha confermato di avere un busto di Benito Mussolini, rivelando come si sia trattato di un regalo del padre.

“Sono sempre dipinto come quello che ha i busti del Duce, è vero ce l’ho, me lo ha lasciato mio padre, non capisco perché dovrei buttarlo” ha affermato l’onorevole per poi aggiungere: “Non lo butterò mai, così come non butterei il busto di Mao Zedong se mi avessero lasciato un’opera d’arte sua”.

L’intervista di Ignazio La Russa a “Belve”

Nella serata del 21 febbraio ritorna “Belve“, il programma condotto da Francesca Fagnani, ove tra gli intervistati ci sarà anche Ignazio La Russa. Qui il politico commenta a 360 gradi le ultime vicissitudini, ove si parla del “vaffa” pronunciato da Silvio Berlusconi, al busto del Duce e della possibilità di avere un figlio gay.

Proprio quest’ultimo argomento sta facendo scalpore sul web ove Ignazio La Russa rivela, senza giri di parole, che non sarebbe molto felice nella possibilità di avere un figlio omosessuale: “Un figlio gay? Accetterei con dispiacere la notizia, perché sarebbe un figlio che non mi somiglierebbe, sarebbe come se fosse milanista, è un paragone preciso, quello che faccio”.

“Considerato che sul fascismo il mondo non separa le cose importanti dal contesto in cui si dicono le cose, ci devo stare attento. A volte sarebbe bello fare battute, odio questo politically correct“ con queste promesse si parla poi del busto del Duce: “Lo vuole mia sorella. Mi ha detto che papà l’ha lasciato a noi e non a me. Non ce l’ho più“.

Si pronuncia poi sul “vaffa” detto da Silvio Berlusconi nell’aula del Senato durante il voto, che aveva come l’attuale Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’ospite rivela che era molto arrabbiato perché la Meloni aveva posto dei paletti sui nomi dei ministri, tra cui su Licia Ronzulli e altri esponenti minori. Infine spezza comunque una lancia a favore di Berlusconi: “Silvio comincia a capire che Giorgia non è una ragazzina cresciuta troppo in fretta, ma un leader di Stato. Lo dico a ragion veduta”.