Beautiful, Ginevra Lamborghini e Jasmine Carrisi faranno parte del cast

Il cast di “Beautiful” è sbarcato in Italia con l’obbiettivo di girare alcune scene. In cima al colle Aventino, precisamente nel romantico Giardino degli Aranci, Brooke e Ridge si scambiano un lungo e appassionato bacio. Secondo alcune indiscrezioni saranno ben sei le puntate girate nella capitale italiana.

Negli ultimi giorni sono stati ospitati dal Grand Hotel Plaza, l’albergo di lusso a 5 stelle ubicato nel centro di Roma, in Via del Corso vicino Piazza di Spagna e Via Condotti. Come rivelato dal “Corriere“, il cast della famosa soap opera americana girerà alcune scene anche al Colosseo, Gianicolo, Trastevere e Piazza Navona; in quest’ultimo posto ci sarà la tanto attesa sfilata di moda della Forrester Creations. Le puntate “Made in Italy” andranno in onda verso la primavera del 2024.

Le ultime indiscrezioni sul cast di “Beautiful”

Con la presenza di “Beautiful” in Italia il cast ha cercato anche delle comparse italiane. Come riportato da “THR Roma” nel cast compariranno brevemente anche Ginevra Lamborghini, presente nella sequenza girata domani a Piazza Navona, e Jasmine Carrisi, ma su quest’ultimo non è ancora ben chiaro il suo breve ruolo nella soap.

“Lamborghini sarà presente nella sequenza girata domani a Roma, a Piazza Navona“ si legge su “THR” in cui poi viene aggiunto su Ginevra: “Scenario più che suggestivo di una sfilata di moda che riunirà davanti ai flash la famiglia Forrester quasi al completo (tra i protagonisti anche Katherine Kelly Lang, la storica Brooke, e Thorsten Kaye, il “nuovo” Ridge). La musicista sarebbe inoltre in trattativa – secondo alcune indiscrezioni – per fornire la propria musica come colonna sonora per la sfilata”.

Si parla poi anche della presenza di Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, che esordisce per la prima volta come attrice: “Farà un’apparizione in una delle puntate, all’interno di una villa romana“. Infine ci sarà anche Ilaria Stagni, conosciuta soprattutto per aver doppiato Bart Simpson nella serie animata “I Simpson” dalla prima alla ventiduesima stagione e già voce di Steffy Forrester in “Beautiful”.

Non è la prima volta che il cast di “Beautiful” viene in Italia. La Forrester Creations aveva già sfilato nel 1997 sul lago di Como, in cui durante uno sketch si può sentire chiaramente il brano degli 883 dal titolo “Innamorare tanto”, contenuta all’interno dell’album “La dura legge del gol!”. Negli anni, sempre con ruoli marginali, sono apparsi nel cast della soap altri personaggi italiani come Enrico Papi (ep 3214), Massimo Lopez, Rocco Barocco e Silvana Giacobini.