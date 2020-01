Beautiful, anticipazioni puntata 9 gennaio: Liam senza saperlo, ritrova sua figlia Beath

Le anticipazioni di Beautiful ritornano puntuali per raccontarci la trama dell’episodio di giovedì 9 gennaio 2020, che andrà in onda su Canale 5 alle 13.30 circa. Nel corso di questo nuovo appuntamento con la soap americana vedremo Liam fare fatica a superare il lutto per la perdita della piccola Beath, mentre il dottor Reese preme per chiudere in tempi brevi le trattative per la vendita della bambina. Ma, ora scopriamo assieme meglio la trama.

La morte prematura della piccola Beath ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita dei suoi genitori. Mentre Hope continua a disperarsi per la perdita della figlia, Liam appare l’ombra di sé stesso e al pari della Logan continua a non voler accettare la morte di Beath.

Anticipazioni Beautiful: Reese ha fretta di cedere Beath a Steffy

Chiusi nel loro dolore, Liam e Hope ignorano intanto lo spregevole inganno che si sta consumando alle loro spalle: il dottor Reese sta infatti portando avanti il suo piano per cedere la figlia di Liam e Hope a Steffy. In questo modo, il medico spera di racimolare quanto prima la somma necessaria per pagare i pericolosi strozzini londinesi. Reese può contare inoltre sulla complicità di Florence, la quale è innamorata di lui.

Per Katie le cose vanno finalmente per verso giusto: Will e suo padre Bill trascorrono tanto tempo insieme e i due hanno trovato una grande intesa. Lo Spencer appare perciò agli occhi di Katie un uomo molto migliore, che ha messo al centro della propria vita i veri valori della vita. Così quando Will le chiede di far rimanere il padre a cena, a Katie non dispiace accontentare la richiesta del figlio. La cosa non sembra però piacere molto a Thorne, che invece continua a nutrire molti dubbi sul cambiamento dello Spencer.

Steffy chiede nel frattempo a Liam di accompagnarla a vedere la bambina che dovrebbe adottare: lo Spencer ignora che quella è la sua Beath. Riuscirà Liam a scoprire l’inganno di Reese? Lo sapremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni giornaliere di Beautiful.