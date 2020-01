Beautiful, anticipazioni dal 20 al 26 gennaio 2020: Bill minaccia Liam di mandarlo in galera

Cosa ne pensa l’autore

Samanta Scherini - Bill Spencer ha scagionato Ridge, l'uomo responsabile dell'attentato ai suoi danni, non per bontà ma per uno scopo. Alla fine si capisce il perfido piano di Bill: vuole sposare Steffy e per farlo è disposto a mandare il figlio in galera. Bill mostra un animo nero, corrotto ed egoista. Come possa un padre essere disposto a rovinare la vita del proprio figlio per avere una donna, resta inspiegabile.