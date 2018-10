Beautiful: anticipazioni da lunedì 8 a sabato 13 ottobre

Ecco in arrivo le nuove anticipazioni settimanali di “Beautiful”, la soap opera americana che da molti anni intrattiene il pubblico di Canale 5. La soap opera è in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato alle 13:40. In questa nuova settimana, Liam, dopo aver scoperto che Steffy è finita a letto con suo padre Bill,decide di lasciare la casa coniugale e dopo giorni e giorni di silenzio ritorna dalla moglie con i documenti per l’annullamento del loro matrimonio. Nel frattempo, anche un altro matrimonio sta per finire, ed è quello tra Bill e Brooke. Infatti, dopo diversi mesi di esitazioni, Bill decide di firmare i documenti che renderebbero Brooke libera da ogni impegno nei suoi confronti e pronta per convolare a nozze con l’eterno amore Ridge. Con il matrimonio alle porte, farà il suo ritorno a Los Angeles, Hope Logan che verrà a conoscenza del fatto che il matrimonio tra Liam e Steffy è finito. A mettere i bastoni tra le ruote al futuro matrimonio tra Brooke e Ridge, ci penserà Thorne, il fratello più piccolo dello stilista, che dopo anni di assenza dalla città, è tornato ed è deciso più che mai a riprendersi il suo posto all’interno della Forrester Creations e la donna che ha sempre amato.

Dopo un breve riassunto di quello che accadrà in questa nuova settimana, cerchiamo di raccontare quello che succederà giorno per giorno ai protagonisti di Beautiful. La settimana si apre con Bill che cerca in tutti i modi di sistemare la situazione tra Liam e Steffy, ma il ragazzo è irremovibile e non vouole ascolaatre i consigli da colui che gli ha rovinato il matrimonio. Wyatt, venuto a conoscenza di quello che è successo, decide di affrontare suo padre, invitandolo a stare lontano sia da Liam che da Steffy. Intanto Steffy da sola a casa e in lacrime, riceve la visita di Katie che prova a tranquillizzare la ragazza, dicendole che l’arrivo del bambino riuscirà a sistemare le cose tra lei e Liam. Il giovane Spencer, nel frattempo, riceve la visita di Sally, nella sua camera d’albergo e le rivela che tra lui e la giovane Forrester è finito tutto.

Dopo aver parlato con Wyatt, Bill riceve la visita di Katie, la sua ex moglie che lo rimprovera per quello che ha fatto a Liam e Steffy e lo invita a stare lontano dalla giovane Forrester, nonostante provi dei sentimenti per lei perchè la ragazza è innamorata di Liam. Nel frattempo, Wyatt si reca da Steffy distrutta dal dolore per l’abbandono di Liam e la fa riflettere su quanto è accaduto, dicendole che doveva ascoltare il marito e non farsi prendere dal risentimento e finire a letto con suo padre. Intanto, mentre Liam e Sally sono insieme, riceve una chiamata da parte di Steffy ma il ragazzo decide di non rispondere. Così Sally cerca in tutti i modi di spronare Liam a perdonare la moglie, nonostante l’errore commesso, visto l’arrivo del bambino. Dopo aver parlato con Sally, Liam decide di tornare a casa e una volta rientrato, trova Steffy che gli corre incontro per abbracciarlo e i due iniziano a parlare e il giovane Spencer le dice apertamente che devono pensare solo al been del bambino e che il loro rapporto ormai è rovinato.

Alla Forrester Creations, fa il suo ritorno Hope, la figlia di Brooke Logan. La ragazza appena arrivata fa subito la conoscenza di Sally Spectra, la quale le rivela di essere una fan della sua linea di moda e poi le rivela che tra Steffy e Liam è tutto finito e che lei in passato ha baciato Liam, quando erano intrappolati all’interno della palazzina della Spectra che Bill Spencer voleva demolire. Nel frattempo Liam ritornato a casa, rivela alla moglie di non riuscire a perdonarla dopo quello che è successo tra lei e suo padre ma Steffy lo invita a starle vicino per il bene del figlio, che non è giusto che il bambino paghi per un suo errore.

Liam non riesce a perdonare Steffy e decide così di porgerle i documenti per l’annullamento del loro matrimonio ma le promette che avrà la custodia condivisa del bambino, visto che sa perfettamente che è un’ottima madre ma come moglie non lo è affatto. Intanto Hope, dopo aver saputo quello che sta succedendo tra Liam e Steffy, confida a Sally che se mai il giovane Spencer avrà bisogno di una mano lei sarà disposta ad aiutarlo, ma sa in cuor suo che il legame che lega Liam e Steffy è più solido di quanto uno si possa aspettare e quindi i due presto faranno pace torneranno insieme. Di tutt’altro parere, invece, è Sally che ha intuito da Liam che tra i due è successo qualcosa di molto grave, visto lo stato in cui si trovava Liam al suo arrivo nella stanza di albergo. La Logan, però intuisce che Sally è innamorata di Liam e che se mai il matrimonio tra il ragazzo e Steffy dovesse finire, lei sarebbe pronta a prendere il posto della rivale. In ufficio, intanto, Bill riceva la visita di Justin e gli rivela di temere che la sua famiglia si possa distruggere a casa sua, quindi chiede all’amico di trovare un modo per far riappacificare Liam con Steffy, anch se prova dei sentimenti per la nuora.

Ridge porta la colazione a letto a Brooke e le rivela di aver parlato con Carter, affinchè, gli prepari i documenti per l’annullamento del matrimonio con Bill Specer. Intanto, alla Forrester Creation, Thorne è deciso più che mai a prendersi un posto all’interno dell’azienda di famiglia e ne parla con Eric. L’uomo si lamenta con il padre per il comportamento di Ridge e gli rivela che suo fratello non è l’uomo per Brooke perchè l’ha già fatta soffrire altre volte in passato. A rincarare la dose contro Ridge, ci pensa anche Rick, il quale dice al padre che il suo frattelastro non è la persona adatta a guidare l’azienda di famiglia, in quanto è una persona sleale e disonesta. Nel frattempo, Justin torna in ufficio da Bill e gli rivela di aver visto Carter con i documenti dell’annullamento del suo matrimonio. Il magnate senza tanti preamboli firma i documenti e il suo matrimonio con la Logan si può dire concluso. Questa notizia se da un alto fa piacere a Ridge dall’altro insospettisce Brooke che si chiede come mai il suo ex marito in così poco tempo ha messo fine al loro matrimonio quando prima non voleva saperne di lascirla andare tra le braccia dello stilista della Forrester.

Alla Forrester Creations, Ridge invita tutti in sala riuonini tutti tranne Thorne e annuncia le prossime nozze tra lui e Brooke, visto che Bill ha firmato, finalmente, le carte dell’annullamento. Brooke chiede ad Hope se vuole farle da damigella d’onore e lo stesso vorrebbe fare con Steffy, la quale però non è presente in ufficio, in modo da simboleggiare l’unione tra le due famiglie. Infatti, Steffy, si tr5ova a casa disperata per la fine del suo matrimonio e riceva la visita di Bill, il quale le rivela che tra lui e Brooke è finito tutto quindi sarebbe disposto a prendersi cura sia di lei che del bambino ma la giovane Forrester davanti a questa proposta lo caccia via di casa, inorridita. Dopo l’uscita di Bill, arriva Brooke che le vuole chiedere di farle da damigella ma la ragazza è molto triste e la donna, allora, la invita a confidarsi con lei e di volerla vedere alla cerimonia sorridente e in compagnia di Liam. A queste parole però Steffy non riesce più a tacere e le dice che il suo matrimonio con Liam è finito.