Beautiful, anticipazioni americane: Ridge è sconvolto a causa di Thomas

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Thomas viene smascherato da Hope, proprio pochi istanti prima del suo matrimonio con Zoe Buckingham. Hope non era disposta ad accettare che anche la modella cadesse nella trappola di Thomas, grazie all’aiuto di Liam e Steffy, riesce a far venire tutto a galla. La persona ad essere più sconvolta da quanto appreso è Ridge, l’uomo trovandosi davanti al figlio non riesce a trattenere la delusione per quanto appreso e si sfogherà dicendo al figlio tutto ciò che pensa di lui senza applicare alcun filtro.

Durante le nozze, tutti gli invitati sono ai propri posti e gli sposi all’altare. La cerimonia inizia normalmente, sarà Carter a celebrarla, proprio quando il giovane Forrester deve rispondere alla domanda “vuoi tu prendere in moglie Zoe?” il ragazzo tentenna a rispondere e dalle immagini si nota che fa fatica a deglutire la saliva. Proprio in quell’istante entra Hope con indosso l’abito da sposa che lui stesso aveva disegnato per le loro nozze, il ragazzo è entusiasta perchè spera di poterla risposare.

Hope entra durante la cerimonia non con l’intento di risposare Thomas ma con l’obiettivo di dimostrare a tutti la sua vera intenzione. Il ragazzo, dopo aver visto entrare Hope, non riesce a rispondere sì alla domanda perché è chiaro in lui che il suo sogno è quello di sposare la Logan e non Zoe. Proprio per il suo ritardare a rispondere si capisce che qualcosa non va. Hope tiene per mano il piccolo Douglas e racconta a tutti, guardando negli occhi Thomas, come il ragazzo si sia servito del suo stesso figlio per arrivare lei e di tutto quello che ha combinato da quando è tornata a Los Angeles tutti gli invitati sono sconvolti nessuno si muove, nessuno parla.

Il giovane è stato smascherato e decide di provare un ultimo tentativo di difesa, arrampicandosi sugli specchi. Ma è tutto inutile perchè anche suo figlio, nonostante sia un bambino di 5 anni, dice chiaramente al padre di non volere più stare con lui ma di voler vivere insieme alla sua mamma Hope, Liam e alla piccola Beth. Steffy, nonostante sia molto attaccata a suo fratello si vergogna di quello che ha fatto e tutti gli invitati sono risentiti per i suoi comportamenti e rivolgono al ragazzo delle accuse.

Il momento più difficile sarà quello in cui Ridge non riesce a trattenersi ed urla in faccia al proprio figlio che lo ha preso in giro fin dal primo giorno e che per questo non lo perdonerà mai. Il giovane Thomas è un uomo distrutto, tutti sanno quello che ha fatto e nessuno crede più in lui.