Beautiful, anticipazioni americane: Hope scappa da Thomas, ma il ragazzo la insegue e la raggiunge

Dalle anticipazioni americane di Beautiful apprendiamo che la giovane Logan inizia a sospettare pesantemente che il suo futuro e quello di Douglas sia a rischio. Un giorno i due litigano pesantemente e la ragazza fugge dal marito che sembra impazzito ma il ragazzo la insegue. Hope ritiene che se il marito non si farà visitare da qualcuno la situazione che stanno vivendo non potrà portare a nulla di buono.

Se pensiamo al comportamento di Thomas da quando è ritornata a Los Angeles, dopo la morte della compagna, ci si rende conto che è nata un’insana passione nei confronti della ragazza. Hope non si è accorta che il giovane Forrester provava un sentimento malato mentre sua madre Brooke ne era certa fin dall’inizio. Il dolore della ragazza per la perdita della figlia non le ha permesso di vedere le cose in modo chiaro e si è fatta soggiogare da Thomas che l’ha indotta a credere nella loro relazione perché solo con lui avrebbe potuto essere felice anche con un matrimonio senza coinvolgimento fisico.

La vita matrimoniale che Hope credeva di avere con Thomas ha preso una piega diversa da quella che si sarebbe aspettata. Nonostante la ragazza avesse specificato fin da subito che il matrimonio avrebbe avuto la totale assenza di coinvolgimento fisico Thomas vuole fare l’amore con lei ma, la ragazza ogni volta lo allontana ricordandogli i patti. Il ragazzo non vuole saperne e questo a lungo andare fa nasce di Hope il dubbio di aver fatto la scelta giusta nel decidere di sposarlo.

La ragazza rimane allibita nel vedere il comportamento che il padre ha nei confronti del figlio Douglas, questo fa nascere in Hope la convinzione che il bambino non è al sicuro col padre. Proprio a causa di questo i due hanno una brutta discussione. Un giorno, Hope rientrata a casa si accorge che il bambino è impaurito dal padre ed una volta che apprende infatti la ragazza ha una brutta discussione con il marito al termine della quale lei scappa via.

Il giovane la rincorre, sembra fuori di sé, ha uno sguardo agghiacciante e urla in faccia alla moglie delle terribili frasi, Brooke giunge sul luogo della discussione (che sembra essere da casa di Steffy) e teme per la vita di sua figlia e cerca di arrivare in tempo per salvarla.