Barbara D’Urso resta a Mediaset almeno per un altro anno

I rumors sul futuro di Barbara D’Urso circolano già da un paio di anni, esattamente da quando i suoi programmi non ottengono più gli stessi ascolti del periodo d’oro. Difatti con il passare del tempo la Barbarella si è vista chiudere due format come “Live – Non è la D’Urso” e “Domenica Live” a causa proprio dei bassi ascolti ottenuti in campo Auditel.

Di una possibilità di un addio se ne è parlato anche negli ultimi giorni; il sito “Tv Blog” non dava per scontato una permanenza della D’Urso sulla rete del Biscione. Secondo il sito diretto da Davide Maggio però la conduttrice avrebbe chiesto solamente un programma in prima serata e, dopo un rifiuto da parte di Pier Silvio Berlusconi, avrebbe respinto la prima offerta di rinnovo.

Le ultime notizie sul futuro di Barbara D’Urso

Come riportato testualmente dal sito “Quotidiano Nazionale“, nonostante le voci, la D’Urso avrebbe accettato di rimanere in casa Mediaset per almeno un altro anno: “Stando alle indiscrezioni che filtrano da Mediaset, Barbara D’Urso non si muoverà da Cologno Monzese almeno per un altro anno. E quindi un’altra stagione televisiva. A settembre, quindi, il pubblico dovrebbe ritrovare il volto, ormai decisamente familiare per milioni di telespettatori, della conduttrice napoletana“.

Quindi, almeno per il momento, è slittato un suo passaggio a Discovery, ma potrebbe avvenire comunque dopo l’ultimo anno di contratto della D’Urso con Mediaset. L’azienda diretta dalla “Warner Bros.” sta infatti puntando molto sul panorama televisivo italiano poiché, dalla prossima stagione, sbarcherà su Nove sia Fabio Fazio che Luciana Littizzetto, oltre ad avere un format già molto amato e seguito come “Fratelli Di Crozza” condotto da Maurizio Crozza.

Le voci su un possibile passaggio in Rai sono circolate quando la D’Urso ha deciso far pace con Lucio Presta, agente dei “vip” e marito di Paola Perego. La pista però si è totalmente congelata quando l’azienda di Viale Mazzini ha confermato che Selvaggia Lucarelli, insieme ai suoi partner, resteranno giudici anche per la prossima edizione di “Ballando con le stelle”.