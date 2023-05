Barbara D’Urso lascia Mediaset, rinnovo rifiutato

È tempo di grandi cambiamenti per la televisione italiana. Le principali aziende si vedono private di due importantissimi conduttori. Se in casa Rai l’addio di Fabio Fazio, dopo 40 anni, è notizia che rimbalza da giorni; in casa Mediaset un altro pezzo da 90 va via: Barbara D’Urso. Ebbene sì, dopo anni in cui le voci di un suo abbandono si sono fatte sempre più insistenti, adesso trovano conferma.

A lanciare l’indiscrezione è stato “TvBlog“. Seguendo la notizia, sembrerebbe che la D’Urso abbia rifiutato un rinnovo contrattuale, biennale, da parte dell’azienda del Biscione. Una carriera, la sua, lunga e intensa a Mediaset. Tanto trash, tanti programmi affidateli, fino a un graduale ridimensionamento che l’ha portata a essere sempre più in ombra.

Barbara D’Urso è stata una conduttrice importante per Cologno Monzese ma adesso, è arrivato il momento di salutarsi dopo qualche decennio insieme. Quale sarà il suo futuro? Visto il suo curriculum, sicuramente il nome della D’Urso è un nome appetibile. Si è parlato di un approdo in Rai, nelle vesti di giudice a “Ballando con le stelle”. L’eventualità resta in piedi, ma seguendo sempre “TvBlog”, potrebbe essere altro a impegnare la conduttrice campana.

Nello specifico, Barbara dovrebbe allontanarsi dalla tv generalista per approdare in quelle che oggi vengono definite piattaforme streaming. Si è vociferato di Netflix, ma al momento nulla di concreto. In questo periodo sarebbero in corso i contatti tra la conduttrice e le piattaforme in questione e, solo dopo aver trovato un accordo, sapremo quale avrà scelto Barbara e che progetto la vedrà coinvolta.

Dunque, non possiamo non parlare di rivoluzione anche in casa Mediaset, soprattutto se a lasciare è un personaggio importante come la D’Urso. Insomma, sia a viale Mazzini sia a Cologno Monzese è tempo di cambiamenti storici, visto che a lasciare sono sue nomi storici. Non resta dunque che capire cosa ne sarà ufficialmente di Barbara D’Urso.