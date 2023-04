Barbara D’Urso, la sfida inedita sul palcoscenico con "Taxi a due piazze"

Barbara D’Urso ha stupito i suoi fan con un annuncio inaspettato: la conduttrice di Canale 5 ha deciso di tornare a recitare in teatro dopo 15 anni di assenza dalle scene. Un ritorno che segna una svolta nella sua carriera e che dimostra la sua voglia di mettersi in gioco e di riscoprire la sua passione per la recitazione.

La D’Urso sarà la protagonista di “Taxi a due piazze“, la famosa commedia di Ray Cooney che racconta le disavventure di un tassista bigamo che deve mantenere il suo doppio segreto tra due mogli ignare. Si tratta della prima versione al femminile di questo testo, che ha avuto come interpreti illustri Johnny Dorelli, Enrico Montesano e Gianfranco D’Angelo. La conduttrice interpreterà il ruolo del tassista, affiancata dalla sua amica e collega Rosalia Porcaro, che la aiuterà a cavarsela tra bugie e imprevisti. La regia è firmata da Chiara Noschese, che ha anche adattato il copione originale.

Un progetto che la rende felice

La D’Urso ha espresso la sua felicità per questo progetto, che le permette di tornare alle sue origini di attrice e di esprimere il suo talento comico. Ha anche ringraziato il pubblico che la segue da sempre e che le ha dimostrato affetto e sostegno anche nei momenti più difficili della sua carriera televisiva. La conduttrice non ha nascosto le sue ambizioni di rinnovamento e di apertura a nuove sfide professionali, senza però abbandonare la sua casa di Mediaset, dove continuerà a condurre Pomeriggio 5 e altri programmi di successo.

Il tour teatrale di “Taxi a due piazze” partirà il 18 maggio da Roma e toccherà diverse città italiane, tra cui Palermo, Napoli, Milano e Torino. I biglietti sono già disponibili online e nei punti vendita autorizzati. Si prevede un grande successo di pubblico per questa commedia divertente e brillante, che vedrà Barbara D’Urso protagonista assoluta sul palcoscenico. Barbara D’Urso ha saputo coniugare queste tre dimensioni con professionalità e passione, dimostrando di essere una delle personalità più versatili e amate dello spettacolo italiano.

Barbara D’Urso ha dimostrato ancora una volta di essere una donna che non si ferma mai e che sa reinventarsi in ogni occasione. Il suo ritorno in teatro è un’occasione imperdibile per i suoi fan e per gli amanti della commedia. Non resta che prenotare i biglietti e godersi lo spettacolo di “Taxi a due piazze“, che promette risate e divertimento. Barbara D’Urso vi aspetta sul palcoscenico con la sua simpatia e il suo carisma.