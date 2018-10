Barbara D’Urso incontenibile a Pomeriggio 5: "Non chiamatemi milf o cougar, sono una giovane madre single"

Nel salotto di Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha affermato che la definizione milf – l’acronimo estrapolato dal linguaggio gergale anglo-americano composto dalle iniziali delle parole “Mother I’d Like to Fuck” – e cougar le va stretta: l’intenso dibattito verteva proprio su quelle donne di mezza età considerate ancora sessualmente appetibili che amano frequentare ragazzi molto più giovani.

In studio, tra gli ospiti, vi era una mamma fidanzata con un ragazzo che ha 20 anni meno di lei e un giovane che di lavoro fa il gigolò: quando, durante un filmato mandato in onda, uno degli intervistati ha osservato che, del resto, anche “Barbara D’Urso è una milf”, la conduttrice ha ironicamente sbottato.

Carmelita non accetta le etichette

“Io non voglio essere associata a nessuna etichetta. Né milf, né cougar. Io sono una giovane mamma single”. Un ulteriore clip trasmessa a Pomeriggio 5 ha visto numerosi ragazzi pronti a scegliere la d’Urso per una serata romantica: Ornella Muti, Carmen Di Pietro o Nadia Rinaldi, preferite in seconda battuta.

Carmelita, del resto, aveva già affermato di andare a ruba tra i ventenni e i quarantenni e di non aver mai avuto un rapporto con un uomo di 50 anni perchè, solitamente, hanno paura di lei, la vedono come una donna potente, famosa, inafferrabile.”Ho una grande personalità. E che cosa se ne può fare un maschio di una donna così? L’uomo vuole gestire, almeno un po’, la sua compagna“.

Barbara d’Urso e la chirurgia plastica

Barbarella ha sostenuto, numerose volte, di essere autentica e che chi la detesta non sa che lei è priva di finzione, non ha rifatto il seno, il naso, nessun botox, il suo décolleté è autentico. Sul suo profilo Instagram, a fronte dei numerosi attacchi degli haters che la considerano un ammasso di plastica, si è difesa numerose volte postando video fatti in casa atti a confermare la sua genuinità.

Quindi Carmelita si sente ancora giovane, quando si innamora sostiene di essere una specie di Alice nel paese delle meraviglie: un caterpillar con un’anima da 15enne.