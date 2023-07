Barbara D’Urso contro Mediaset: "Tanta rabbia, mi hanno ferito profondamente"

Dopo tante voci e indiscrezioni in merito all’addio di Barbara D’Urso alla conduzione di “Pomeriggio Cinque“, ci pensa la diretta interessata a rompere il silenzio per la prima volta. La conduttrice, intervistata dal sito de “La Repubblica“, rivela di esserci rimasta molto male per come sono andate le cose, sottolineando che si sarebbe aspettato un trattamente diverso dalla rete diretta da Pier Silvio Berlusconi.

“Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia“ ha affermato con decisione la D’Urso per poi aggiungere: “La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo nella decisione: ‘Canale 5 e Barbara D’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5’. Io non ho concordato niente. Ne ho sopportate tante, ho messo la testa sotto l’acqua, perché lavoravo con passione. Ma questa volta no”.

Nella seguente intervista poi ricorda la nascita del suo format, rivelando come 15 anni fa le hanno proposto di creare un programma da zero, allontanandosi dalla sua famiglia poiché doveva trasferirsi a Milano. Inizialmente accetta la sfida di “Mattino Cinque“, che conduce per una edizione, per poi ottenere una collocazione pomeridiana con “Pomeriggio Cinque” e successivamente la creazione di due format come “Live – Non è la D’Urso”, che dopo tre stagioni chiude senza un valido motivo, e “Domenica Live”.

Si parla anche della sua breve ospitata, concordata con Mediaset, per fare una sorpresa a Gabriella Labate, ai tempi ospite di “Domenica In” condotto da Mara Venier su Rai 1. Fece però scalpore il tweet di “QuiMediaset“, in cui scrissero un tweet molto offensivo: “Che cosa antipatica. Tro*e mi pare azzeccato Silvy”.

La D’Urso rivela che, inizialmente, i vertici rivelano come l’account Twitter sia stato hackerato, per poi cambiare leggermente versione: “Dopo tre giorni il capo della comunicazione mi chiede scusa privatamente ammettendo che tutto è partito dal suo piccolo gruppo di persone che si occupa, appunto, della comunicazione”.

L’ultimo periodo della D’Urso in Mediaset

Da questo momento in poi però Barbara D’Urso crede che in Mediaset non sia più desiderata come una volta, per questo motivo chiede al suo agente Lucio Presta di provare a risolvere questa situazione. Il manager incontra il consulente Restelli e Marco Leonardi, che vorrebbero continuare l’accordo per i due anni successivi, alle stesse condizioni economiche e editoriali.

Lucio Presta però lavora per cercare di far ottenere alla sua assistita un programma in prima serata su Canale 5: “Giorni dopo mi informano ufficialmente che l’editore resta del suo parere, stesse condizioni economiche e editoriali, sicuro che si potrà trovare qualcosa in prima serata. Attendo fiduciosa. Pier Silvio Berlusconi è inamovibile: fino a dicembre è con noi, troveremo altre cose”.

Per questo motivo saluta il pubblico di “Pomeriggio Cinque”, nell’ultima diretta del 2 giugno, promettendo di essere pronta a ritornare nel mese di settembre. Il 26 dello scorso mese però viene comunicato alla D’Urso l’intenzione di chiudere il contratto in anticipo, poiché ci si vuole dare la possibilità al nuovo volto di Canale 5 di condurre immediatamente la prossima edizione di “Pomeriggio Cinque”.

Questa decisione, presa in maniera improvvisa, delude del tutto Barbara D’Urso: “Mi hanno ferito profondamente: prendi questa decisione senza dirmi nulla e senza darmi la possibilità di salutare i miei spettatori. Fabio Fazio è andato via e ha salutato tutti, come Serena Bortone. Io non ho potuto ringraziare nessuno. E il comunicato: non ho concordato niente, mi hanno lasciato a casa in pochi giorni“.

Le indiscrezioni in merito alla sua chiusura sono tante, tra cui l’accusa più importante è quella di aver portato avanti tematiche legate al trash. Ma la D’Urso ci tiene a spiegare che, con il budget a disposizione e con i tagli avvenuti, erano questi gli unici ospiti che poteva portare nel suo salottino.

“Perché fino a tre anni fa a Live — Non è la D’Urso a mezzanotte e mezza i personaggi non erano di serie A?” si è chiesta la D’Urso per poi concludere: “Primo: col budget che man mano si era ridotto chi chiamavo? Secondo: io da anni conduco Pomeriggio cinque col tailleur, occupandomi rigorosamente di cronaca, e perché continuano a dirmi trash? Se fossi trash, col programma sotto testata giornalistica avrei un richiamo dal cdr, mai successo”.