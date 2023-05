Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli svela se tornerà in giuria nel talent di Milly Carlucci

La famosa giornalista Selvaggia Lucarelli ha finalmente deciso di rompere il silenzio e svelare la verità sul suo coinvolgimento nella giuria di “Ballando con le Stelle“, il talent show condotto da Milly Carlucci. Negli ultimi mesi, molti si sono chiesti se Selvaggia fosse stata cacciata dal programma, ma adesso la stessa Lucarelli ha voluto mettere a tacere tutte le voci che circolavano.

“Io cacciata da Ballando con le Stelle? Vi dico la verità“, ha dichiarato Selvaggia con sicurezza. “Ho lasciato che le voci corressero e si accavallassero, ma ho trovato fastidioso questo continuo voler far credere che fossi stata cacciata, quando la verità è che sono stata confermata a programma ancora in corso. A breve vedrò Milly Carlucci per definire le ultime cose“, ha rivelato la giornalista, svelando così che tornerà a far parte della giuria del programma.

Ma non è finita qui: Selvaggia ha anche parlato di un’altra possibile partecipante alla nuova edizione di Ballando con le Stelle, ovvero Barbara D’Urso, con la quale non ha mai avuto un rapporto particolarmente positivo. Tuttavia, sembra che Selvaggia abbia una visione aperta sulla questione. “Ho letto di tutto, ma non avrei nulla in contrario se partecipasse. Credo persino che la sua presenza sarebbe molto funzionale al programma, ma solo in alcuni ruoli prestabiliti”.

Ma c’è un’altra domanda che Selvaggia ha posto sul tavolo: Carmelita, una delle concorrenti più amate dello scorso anno, sarebbe disposta a fare un passo indietro e a scendere a compromessi con il suo ego? Selvaggia ha sottolineato che Carmelita potrebbe essere un elemento di disturbo nel programma, e che sarebbe necessario che si adatti a determinati ruoli per mantenere l’equilibrio.

Nel corso dell’intervista, Selvaggia ha anche voluto parlare del suo rapporto personale, confermando di essere felicemente fidanzata con Lorenzo Biagiarelli, che è quindici anni più giovane di lei. Nonostante le critiche che potrebbero essere mosse a questa differenza di età, Selvaggia si difende affermando che l’importante è il consenso che ha ottenuto grazie al suo lavoro a “Ballando con le Stelle”.