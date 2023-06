Ballando con le stelle, l’appello di Stefania Orlando: "Voglio far parte del cast"

Per il momento sul futuro legato a “Ballando con le stelle“, il talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci insieme a Paolo Belli, si sa poco o nulla. L’unica certezza è legata alla giuria, poiché pare che la Carlucci, nonostante le critiche della scorsa edizione, ha deciso comunque di confermare Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Questa indiscrezione tra l’altro è stata confermata da Selvaggia Lucarelli in una intervista al settimanale “Chi Magazine” diretto da Alfonso Signorini: “Ho lasciato che le voci corressero ma ho trovato fastidioso questo continuo far credere che fossi stata cacciata quando la verità è che sono stata cofermata a programma in corso“.

Va comunque detto che recentemente però Milly Carlucci, in una intervista “Da noi… a ruota libera” di Francesca Fialdini in onda su Rai 1, pare aver leggermente smentito le parole di Selvaggia Lucarelli: “Sono state dette molte cose, ma la giuria dell’anno prossimo non è stata riconfermata. Questo semplicemente perché stiamo ancora lavorando al cast. Più avanti, a settembre, si parlerà di giuria e di tutto il resto”.

Milly Carlucci e l’appello ricevuto da Stefania Orlando

In una intervista rilasciata sulle colonne del “Corriere della Sera” Stefania Orlando, parlando del suo futuro televisivo, svela il suo desiderio di partecipare a “Ballando con le stelle”. Infatti, nonostante afferma di essere totalmente impetita a ballare, vorrebbe approfittare di quel palcoscenico per cercare di imparare qualche mossa.

“Posso fare tutto nella vita ma non ballare. Sono un pezzo di legno, un tronco, completamente scoordinata” ha rivelato in maniera ironica Stefania Orlando per poi aggiungere: “Vorrei fare un appello a Milly Carlucci: ‘Ti prego, prendimi a Ballando con le stelle, magari finalmente imparo qualcosa, mi sciolgo. E voi intanto vi fate un sacco di risate’. No davvero, io e la danza siamo due entità separate“.

Si tratta di un appello che quasi sicuramente verrà preso in considerazione da Milly Carlucci, anche se la conduttrice ha sempre cercato di evitare di chiamare nella sua trasmissione concorrenti che provengono dal “Grande Fratello Vip” o da altri reality simili. Vedremo cosa deciderà in futuro la padrona di casa.