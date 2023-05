Ballando con le stelle, i primi nomi per il cast e le indiscrezioni sulla giuria

Il programma “Ballando con le stelle” ritornerà nuovamente sugli schermi di Rai 1 con la diciottesima edizione. Come rivelato da “Dagospia“, il sito diretto da Roberto D’Agostino, la conduttrice Milly Carlucci, insieme ai suoi autori, starebbe già lavorando duramente per portare dei nomi importanti da far scendere sulla pista del programma di ballo più seguito nel nostro Paese.

Nella rubrica “A lume di Candela” il giornalista ha rivelato che Milly Carlucci starebbe cercando di portare Wanda Nara nel cast del suo talent show. Una scelta piuttosto strana da parte della padrona di casa, poiché in passato ha cercato sempre in ogni modo di evitare di chiamare dei volti che hanno preso parte agli altri reality, una cosa capitata alla storica compagna di Mauro Icardi, che ha occupato il ruolo di opinionista nella quarta edizione del “GF Vip”.

Gli altri due nomi che starebbero sondando i vertici Rai sarebbero Marcell Jacobs, che ha vinto l’oro ai giochi Olimpici, raggiungendo così il record europeo con i 9″ 80 nella batteria dei 100m piani e diventando il primo italiano nella storia della disciplina a raggiungere questo risultato, e Antonio Caprarica.

Lo stesso giornalista, come rivelato in un’intervista ad aprile, non aveva nascosto il suo desiderio di partecipare al programma della Carlucci: “Mi chiedono di ballare. Se c’è qualcuno con la fisarmonica io ballerei il ballo dell’orso. Probabilmente mi divertirei, però ti dico subito che devo affrontare una fortissima opposizione domestica. Ho tutta la famiglia schierata contro questa ipotesi. Non credo che sarò prestato allo show business”.

Per quanto concerne la giuria, invece, come rivelato dallo stesso “Dagospia”, si pensa ad una riconferma, nonostante le voci di alcuni presunti allontanamenti girate negli ultimi mesi: “Molto si parla della giuria dello show, la fumata bianca arriverà nei prossimi giorni ma prende piede l’ipotesi di una conferma in blocco per Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith”.