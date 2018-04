Ballando con le Stelle, Carolyn Smith: "Paolo Belli mi ha salvata da un malore"

I fans si sono preoccupati a causa dell’ultimo post pubblicato da Carolyn Smith, uno dei giudici di Ballando con le Stelle, su Instagram. La donna infatti, con un piccolo video pubblicato sul social network ha dichiarato che durante la pubblicità non si è sentita molto bene a causa di un abbassamento di pressione. Tuttavia Paolo Belli è riuscito a far riprendere la donna.

La preoccupazione dei fans è giustificata anche a causa del tumore con cui sta combattendo, da grande guerriera, Carolyn Smith. La giudice, anche durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle ha voluto dare un grande messaggio a coloro che stanno combattendo con questa terribile malattia, presentandosi in televisione senza parrucca o altro copricapo.

Fortunatamente però il malore che ha colpito Carolyn Smith non è nulla di preoccupante. Inizialmente, sul post d’Instagram ha voluto ringraziare Paolo Belli: “Un grande saluto al mio big brother Paolo Belli che con un sguardo da lontano ha capito che stavo male ieri sera, durante una pausa pubblicitaria a Ballando con le Stelle”.

E successivamente Carolyn Smith ha spiegato i motivi di questo malore ringraziando nuovamente Belli per essere andato subito in suo soccorso: “Una forte onda di nausea e abbassamento di pressione. Mi ha salvato, dandomi subito qualcosa da mangiare perchè il bar era chiuso. Grazie Paolo, my knight in shining armour!”. Il video è stato visto da più di 130 mila persone e sta ricevendo decine di commenti.

Nel video ha aggiunto che è in viaggio da Roma all’Abruzzo per presentare il suo nuovo libro chiamato “Ho ballato con uno sconosciuto“. In poche parole questo libro è una autobiografia dove parla anche della malattia che sta combattendo. Tra i tanti commenti ricevuti, c’è anche quello di Paolo Belli. Il cantante scrive solamente “My little sister” con tanti cuori.