Ascolta questo articolo

Terminato il periodo festivo dove le reti televisive, a corto dei loro programmi abituali, ha riversato al pubblico fictione show in replica e film natalizi ormai classici, si torna alla normalità anche nel mondo della televisione. Sabato 7 gennaio è avvenuto il primo scontro dell’anno tra le ammiraglie televisive. Canale 5 ha puntato ancora una volta su Maria De Filippi con il suo inossidabile “C’è Posta Per Te” mentre Rai 1 si è affidata a Carlo Conti con il suo “Tali e Quali” (versione coi personaggi non vip del suo Tale e Quale).

Il pubblico ha scelto in maniera insindacabile la proposta di Canale 5. La prima puntata della nuova edizione di “C’è Posta per Te” (la ventiseiesima, è già questo è un grande trionfo), con ospiti Can Yaman e Antonino Cannavacciuolo, ha raccolto davanti al video 4.898.000 spettatori pari al 30.16% di share mentre su Rai1 il ritorno di “Tali e Quali” ha conquistato 3.252.000 spettatori pari al 18.89% di share. Maria De Filippi si conferma ancora una volta la regina incontrastata del sabato sera televisivo.

Nella fascia pomeridiana è invece toccato a Silvia Toffanin far ritorno in onda con il suo “Verissimo“, ottenendo il buon risultato di 2.213.000 spettatori (20.19% di share) e 2.138.000 spettatori (17.02% di share) nella parte finale denominata “Giri di Valzer”.

La sfida tra Carlo Conti e Maria de Filippi andrà in onda ancora nelle prossime 5 settimane (tante sono infatti le puntate previste dello show di Carlo Conti), fino allo stop forzato durante la settimana Sanremese, quando tutto il mondo della tv entrerà in modalità stand by.

Durante la prossima settimana intanto si riaccenderanno anche i palinsesti giornalieri (soprattutto quelli Mediaset che sono stati praticamente svuotati durante il periodo festivo). Le feste sono ormai finite ed anche l’universo televisivo deve rimettersi in moto.