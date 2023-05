Ars Erotica, in arrivo dal 23 maggio su Sky

Ars Erotica è la nuova serie Sky Original che verrà trasmessa stasera alle 21:15 in esclusiva su Sky Arte e in streaming su NOW. La serie, composta da cinque episodi, analizzerà con ironia il rapporto tra arte ed erotismo attraverso le opere più simboliche e note in un periodo storico che va dal Quattrocento all’Ottocento.

Chi studia arte lo sa bene, in passato i pittori raffiguravano un rapporto erotico solo se questo atto permetteva di trasformare l’uomo in dio. Questo perchè anche in passato c’era la censura e non era così facile rappresentare un atto erotico senza provocare lo sgomento del pubblico; siccome agli dei tutto era concesso, gli artisti usarono questo stratagemma per dipingere l’uomo in amplessi carnali (naturalmente, non mancavano lo stesso le critiche da parte del pubblico).

Proprio nella capitale durante il Cinquecento si ha la prima raccolta di immagini pornografiche della storia moderna, nate nella bottega di Raffaello. Il nome di questa raccolta era Modi, o Le sedici posizioni d’amore, ideate e realizzate da Giulio Romano e Marcantonio Raimondi.

La serie verrà accompagnata da tre esperti: il professore Riccardo Fedriga, la scrittrice Ilaria Gaspari e il professore Giovanni Careri; insieme a loro ci sarà anche l’attrice Euridice Axen. Nella serie verranno analizzati gli usi e i costumi legati al mondo del sesso nel corso dei secoli e sarà possibile entrare dentro il Palazzo Bevilacqua Ariosti di Bologna, che farà da cornice alla serie.

La docu-serie è nata dall’idea Irene Cao, scritta da Michele Cogo e Francesca Tancini e realizzata da Bottega Finzioni con Euridice Axen, in collaborazione con Giuseppe Cassaro e diretta da Maxim Derevianko. L’episodio di stasera si intitola Siamo tutti voyeur e ripercorrerà la storia di chi l’erotismo lo guarda: chi attraverso lo spioncino della porta o da dietro una tenda, chi anche dietro una siepe. Non sono pochi i casi di voyeur all’interno dell’arte.