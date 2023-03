Antonella Fiordelisi riabbraccia Edoardo Donnamaria dopo l’eliminazione dal "Grande Fratello Vip"

La schermitrice Antonella Fiordelisi, eliminata dalla quarantatreesima puntata del Grande Fratello Vip, ha finalmente riabbracciato il suo compagno Edoardo Donnamaria. In un video postato nelle sue Instagram Stories,

Antonella mostra la sua felicità nel riabbracciare e baciare il suo compagno dopo dieci giorni di separazione. Durante la puntata, Antonella ha espresso più volte il desiderio di poter uscire dallo studio per incontrare Edoardo.

Incontro e notte insieme

Dopo la puntata, Alfonso Signorini ha detto ad Antonella che Edoardo stava arrivando a Cinecittà per incontrarla. Nonostante sia stato squalificato, i due si sono comunque incontrati subito dopo la diretta. I video pubblicati sui loro profili social li mostrano felici in auto, cantando “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang” di Jovanotti. Naturalmente, si sono baciati e hanno passato la notte insieme nello stesso letto.

Eliminazione di Antonella Fiordelisi

Durante la puntata, Antonella Fiordelisi è stata eliminata dalla Casa del Grande Fratello Vip. Nonostante la sorpresa e lo stupore degli altri inquilini, l’ex schermitrice ha accettato sportivamente la decisione del pubblico. In collegamento, Antonella ha parlato dell’amicizia nata con Nikita e ha letto un post della sua mamma che ha invitato i fan a farla uscire. La mamma ha spiegato di aver impedito alla figlia di partecipare all’Isola dei Famosi quando aveva 19 anni, a causa della sua ansia. Antonella ha mostrato di capire la decisione della madre, ma ha anche sottolineato che la scelta dovrebbe essere sua.

In definitiva, l’eliminazione di Antonella Fiordelisi dal Grande Fratello Vip ha portato alla felice riunione con il suo compagno Edoardo Donnamaria, che non vedeva da dieci giorni. La schermitrice ha accettato sportivamente la decisione del pubblico e ha mostrato di avere una forte empatia con Nikita. Tuttavia, l’esperienza del reality show sembra aver portato alla riscoperta dell’amore per Antonella e Edoardo, che hanno passato una notte insieme dopo l’eliminazione.