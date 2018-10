Anticipazioni Uomini e Donne, Sossio e Ursula tornano in studio. Rocco bacia un’altra e Gemma ha un malore

Arrivano le anticipazioni delle registrazioni di Uomini e Donne – trono over – del 19 Ottobre 2018. Grazie al sito “Il Vicolo delle News“, possiamo sapere con largo anticipo cosa hanno combinato i protagonisti del programma di Maria De Filippi. Ed ecco, allora ritrovare in studio una coppia che ultimamente ha fatto molto discutere.

Sossio e Ursula sono tornati in studio, questa volta per rimanerci, visto il loro rapporto uscito fortemente provato da Temptation Island Vip. Già all’inizio del reality i due erano arrivati sull’isola delle tentazioni con umori pessimi e nel mezzo di una crisi di coppia. Il loro soggiorno non ha fatto altro che aggravare la situazione, fino ad arrivare all’epilogo finale che li ha visti uscire separati.

Sossio vuole riconquistare Ursula, lei guarda avanti

Il loro ritorno nei parterre di Uomini e Donne, segna la volontà di ricominciare un percorso diverso: ma se Ursula ha intenzione di rimettersi in gioco con nuove conoscenze, per Sossio questo rientro ha lo scopo di provare a riconquistare la Bennardo che, però, sembra essere ferma sulle sue posizioni affermando che, pur essendo ancora innamorata di Aruta, non intende dargli altre possibilità. Lui la trascina per farla ballare, ma lei resiste e così i due finiscono per parlare fitti fitti, seduti accanto.

Anche Gemma sta attraversando un momento difficile con Rocco: i due sembrano proprio non riuscire a trovare un punto di incontro. Dopo la decisione presa da Rocco di chiudere con la Galgani, la dama torinese è stata invitata ad un matrimonio e l’atmosfera piena di amore e sentimento le ha fatto sentire la mancanza dell’uomo e l’ha spinta a cercarlo di nuovo. Decide, quindi, di messaggiarsi con lui e arrivanno così alla decisione di chiarirsi di persona, dopo aver constatato che la colpa delle loro incomprensioni era di entrambi. Ma Rocco sparisce e non si fa più sentire.

Rocco chiude con Gemma e lei si sente male

Rocco è uscito con Mariangela e i due si sono anche baciati, ma il fatto che lui si sia risentito con Gemma le da molto fastidio. A sua volta, Rocco è messo al corrente che Mariangela ha chiesto il numero di Armando, un uomo di 37 anni e per questo decide di chiudere i ponti sia con lei che con Gemma.

Da qui, inizia la disperazione di Gemma che sfocia in un pianto disperato per tutta la puntata, fino ad arrivare ad un attacco di panico che la costringe ad abbandonare lo studio. Rocco la segue, ma i due non riusciranno a trovare una soluzione per il loro rapporto, questo spinge Gemma, una volta tornata in studio, a incolpare Tina e accusarla di averla messa in cattiva luce con Rocco, continuando a sentirsi male. Allora la Cipollari esce e torna con un medico pronto per rianimarla, il tutto condito dalla solita ironia birichina di Tina.