Anticipazioni "Uomini e Donne", puntata del 18 ottobre

Nella nuova puntata del trono classico che andrà oggi in onda su Canale 5, secondo le anticipazioni, si partirà dalla tronista Mara. Maria De Filippi deciderà di mandare in onda un video che ritrae la tronista in lacrime mentre si lamenta delle numerose critiche che riceve in studio soprattutto dalla rivale in amore Teresa. Mara non riesce a vivere un percorso sereno ed è inevitabile lo scontro tra le troniste, così come accadde nelle puntate scorse.

Le troniste si scontrano spesso durante le puntate ed hanno delle visioni dell’amore e della vita totalmente diverse. In seguito al diverbio, Maria deciderà di andare avanti con il trono di Teresa e con un ritorno in studio del tutto inaspettato. Teresa ha deciso di non fare l’esterna con Federico per dei validi motivi legati alle puntate precedenti, ma la scoperta che farà oggi la porterà alla sua eliminazione definitiva.

Karina Cascella, attuale opinionista da Barbara D’Urso ed ex partecipante del programma, fa il suo ingresso in studio e spiega la ragione che l’ha spinta a recarsi nuovamente dalla regina di Canale 5. Karina afferma che Federico si vede con una sua amica e lo accusa di aver passato la notte con lei. L’amica di Karina è anche l’ex fidanzata di Federico e questa notizia lascia Teresa senza parole.

Il corteggiatore cercherà di difendersi ma nulla potrà fermare l’ira di Teresa, delusa profondamente da quanto detto da Karina. Teresa ha da sempre mostrato un grande interesse per Federico, ma nella puntata che vedremo si troverà costretta ad eliminarlo e a non voler sentire nessuna spiegazione. Federico lascerà il programma senza esitazione e Teresa si troverà con un corteggiatore in meno.

Le puntate del programma ‘Uomini e Donne’ vanno in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 14.45 e vengono divise tra il trono classico ed il trono over.