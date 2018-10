Anticipazioni Uomini e Donne Over: tanti baci tra Gemma e Rocco, ma per lui arrivano 8 dame

Sono state registrate le nuove puntate del trono over di Uomini e Donne e, come da un po’ di tempo a questa parte, la prima puntata si apre con la dama torinese, Gemma Galgani. La sua conoscenza con Rocco è alquanto travagliata e, anche in questa occasione, non mancheranno scontri e recriminazioni.

Va in onda un filmato nel quale si vede Rocco che confessa di essere rimasto molto deluso per la gelida reazione che ha avuto la Galgani nel ricevere il suo anello, lei controbatte che non vuole regali, ma sentimenti veri. Entra Gemma in studio e rivela di aver trascorso una bellissima settimana con Rocco, parole che vengono confermate da lui che, dopo la sua entrata, bacia la sua dama sulla bocca.

Arrivano 8 dame per Rocco. La reazione di Gemma

Questo idilio viene spezzato dalla rivelazione di Maria che fa sapere a Rocco che Gemma ha voluto sapere i motivi per i quali Maurizio – l’uomo arrivato nelle scorse puntate per conoscerla – non ha lasciato il suo numero per lei. Maurizio invece del numero, ha lasciato un video messaggio nel quale spiegava che incontrando Gemma non aveva provato alcuna emozione e non gli aveva trasmesso nulla. Inoltre Maria De Filippi, fa posizionare 8 sedute vicino a Gemma, rivelando che in settimana la redazione ha ricevuto ben 80 chiamate di signore interessate a Rocco.

Le dame per lui entrano in studio e Gemma ha una reazione stizzita. Allora Rocco commenta che le manderebbe tutte a casa se solo la Galgani gli mostrasse un po’ di interesse – che secondo lui ha nei suoi confronti – e dopo vari tentennamenti, la donna conferma che ci tiene a lui e quindi Rocco saluta le signore spiegando che è lì solo per la bionda di Torino. Iniziano un ballo.

Va in onda un video di Valentina e le lacrime per David della scorsa puntata, poi i due si siedono al centro. Non si sono sentiti per tutta la settimana e la ragazza afferma di stare meglio e di non soffrire più. Alla fine di una’animata discussione per l’intrusione di Barbara nella storia, entra Monica e rivela di aver trascorso ore bellissime con David, e i due si sono baciati per ben due volte.