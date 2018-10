Anticipazioni "Una Vita", puntate spagnole: Adela perde la vita per salvare Simon

Secondo le anticipazioni che giungono dalla Spagna, Simon ed Elvira decideranno di fuggire per vivere la storia d’amore lontano dal paese. In seguito al ritorno di Elvira, Simon non è riuscito a contenere i suoi sentimenti e ha tradito sua moglie Adela. Elvira è tornata proprio durante il matrimonio con Adela, ma Simon ha deciso di continuare con la celebrazione del rito mettendo da parte i veri sentimenti nei confronti della donna che ha sempre amato.

L’amore che provano non riuscirà a placarsi e i due decideranno di fuggire. Sarà proprio durante la fuga che Adela perderà la vita per amore di Simon. La coppia incontrerà nel percorso i sicari del colonnello Arturo e le sue azioni porteranno alla morte della figlia Adela. Il suo obiettivo consiste nell’eliminare Simon a causa delle sofferenze che la figlia Adela sta subendo, ma sarà proprio quest’ultima a sacrificarsi per amore.

Durante la colluttazione, Adela riuscirà a raggiungere la coppia in fuga e verrà uccisa da un colpo di pistola indirizzato a Simon. La donna cadrà a terra e Simon farà di tutto per salvarla. Qualsiasi tentativo sarà inutile e Simon vedrà morire la moglie tra le sue braccia. Prima di morire Adela confesserà un suo desiderio al suo amato Simon.

Adela pregherà Simon ed Elvira di continuare la fuga e di vivere finalmente la loro storia d’amore, lontano dalla crudeltà di Arturo. Il matrimonio con Simon si concluderà nel peggiore dei modi e Adela dimostrerà fino all’ultimo secondo di aver amato suo marito al di là di tutte le sofferenze che le ha causato.

La morte di Adela lascerà senza parole anche Elvira, attuale compagna di Simon. La notizia della morte di Adela giungerà presto in paese e Simon dovrà prendere una decisione difficile: tornare o continuare la fuga con la sua dolce metà.