Anticipazioni "Una Vita": Maria Luisa scopre di Antonito e Lolita

Le anticipazioni di Una Vita ci rivelano che nelle prossime puntate Maria Luisa farà delle scoperte che la lasceranno letteralmente di stucco. Infatti la figlia di Ramon scoprirà nel modo peggiore della relazione clandestina fra suo fratello Antonito e Lolita, la domestica di casa. In particolare durante una passeggiata per le strade di Acacias, Maria Luisa assisterà infastidita a un bacio fra Lolita e Antonito. In seguito la giovane non potrà fare a meno di comunicare al fratello tutto il suo disappunto per quello che ha visto, sottolineando che si sta mettendo un’altra volta nei guai.

Inoltre la fidanzata di Victor metterà in guardia il fratello sul fatto che loro padre Ramon è già in contrasto con lui per via della sua truffa sulle polizze funerarie, e per questo sicuramente non perdonerà un’altra sciocchezza.

Una Vita: Maria Luisa scopre che Arturo ha mentito

Le anticipazioni di Una Vita ci dicono che nonostante questo Maria Luisa deciderà di coprire il fratello. Infatti, seppur rimarcando in ogni occasione che Lolita non è la persona giusta per lui, la giovane crede che il padre possa non prendere molto bene la notizia e per questo riterrà opportuno non parlagliene.

In tal modo la giovane Palacios contribuirà a far tirare un sospiro di sollievo al fratello e a non far esasperare ulteriormente il genitore. Anche se nel suo cuore spera che, una volta scoperta della relazione tra Antonito e Lolita, Ramon decide lo stesso lo stesso di non contrastare i sentimenti del fratello.

Ma quella di Lolita e Antonita non sarà la sola scoperta che toccherà a Maria Luisa. Infatti, dopo aver saputo delle imminenti nozze fra Simon e Adela, la giovane apprenderà tramite Liberto che Arturo Valverde non è andato in Argentina come aveva detto ai vicini, ma bensì in Turchia. Quindi, vista la relazione esistente tra questo paese ed Elvira, Maria Luisa pensa di informare Simon della faccenda per chiedergli di investigare ulteriormente.