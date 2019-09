Anticipazioni "Una Vita" del 7 settembre: Ursula cerca di distruggere Blanca

La nota soap opera iberica Una Vita che va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:10 e in prima serata su Rete 4 il sabato ci rivela che la famiglia Aldany riceve, finalmente, una notizia positiva. Blanca e Diego riescono a ricongiungersi con il loro piccolo Moises.Ma i colpi di scena non sono finiti qui. Samuel ha molti complici che lo aiutano nel suo perfido piano. Per il colonnello Arturo Valverde ci sono brutte notizie che lo attendono.

Nella puntata di Una Vita di sabato 7 settembre finalmente Blanca e Diego riescono a ricongiungersi con loro piccolo Moises. Il l bambino si trova in ospedale e ad averlo portato lì è stato suo zio Samuel. Sembra che il piccolo MoiseS abbia avuto un attacco di ipertermia, ma la verità èmolto diversa. I dottori sono complici di Samuel, che d’accordo con l’uomosostengono la sua versione dei fatti.In realtà Moses è assolutamente sano e nulla è accaduto.

Al fine di tutelare la propria famiglia Diego finge di credere a quanto i dottori e Samuel gli raccontano. In verità, Diego ha scoperto il piano del fratello e cerca di intrattenere quest’ultimo al fine di permettere a Blanca di sfuggire con Moises. La situazione non è facile perché a fare da guardia al bambino ci sono duesedicenti infermieri. Blanca non riesce a sostenere questa situazione. Come ogni madre vuole stare vicino al proprio figlio e sottrarlo a questa situazione paradossale. Diego cerca di calmare la moglie al fine di trovare una soluzione migliore che permetta di salvare la sua famiglia.

Sì sospetta che Samuel sia in combutta con il dottor Gullièn. Per averne la certezza, però servono prove. A questo proprosito Diego incarica Riera di indagare su questo fantomatico medico. Blanca e Diego cercano di portare via Moses dall’ospedale a dispetto dei due sedicenti infermieri che lo stanno piantonando. Si accorgono, però, che purtroppo il piccolo ha davvero la febbre. Cosa accadrà? Se ne andranno o resteranno per cercare di curare il bambino?

La salute del colonnello Arturo Valverde purtroppo non migliora come egli aveva sperato. L’uomo si è sottoposto all’intervento a dispetto del suo scetticismo solo per far feliceSilvia. La donna si era rivolta ad un grande luminare il dottor Toranjl. L’operazione non ha dato però l’esito sperato e Antonio Valverde, purtroppo, non ha riacquistato la vista. Silvia cerca di rassicurare l’uomo dicendo che comunque stava sempre al suo fianco e non lo abbandonerà mai.

Lucia ha ricevuto una misteriosa lettera la donna non ha rivelato a nessuno il suo contenuto ma Felipe la incalza vuole sapere cosa contiene la missiva. La donna allora rivela che il marchese diVàlmez le ha lasciato una rendita mensile. la somma è considerevole poiché ammonta 1000 pesetas e Lucia è divenuta una donna ricca.