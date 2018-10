Anticipazioni "Un Posto al Sole" 15 al 19 ottobre: Marina scopre che Vera ha ucciso Veronica

Le anticipazioni di Un posto al sole (UPAS) sono pronte a svelarci la trama delle nuove puntate della soap, che saranno trasmesse nella settimana tra lunedì 15 e venerdì 19 ottobre 2018, su Rai 3 a partire delle 20.45. Ma ecco in dettaglio che cosa ci aspetta.

Il processo contro Massimo Enriquez si avvia finalmente a conclusione. Il giudice prende però una decisione che non convince per niente Beatrice e Niko, provocando dei forti malumori in aula. Nel frattempo Roberto Ferri cerca in tutti i modi di tranquillizzare Vera, sempre più scossa, non sapendo che Marina li tiene entrambi sotto controllo.

Il piano della Giordano per intrappolare Vera pare sul punto di fallire, però la sempre maggiore fragilità della giovane Viscardi potrebbe portarla presto a commettere un passo falso. Vittorio non riesce a togliersi dalla testa Anita e finisce anche per litigare con Rossella. La conclusione del processo porta ad un rafforzamento dell’amicizia fra Elena, Susanna e Beatrice.

Un posto al sole: anticipazioni settimanali 15-19 ottobre 2018

Roberto intraprende un viaggio all’estero, sperando di trovare la soluzione ai problemi psichici di Vera. Le anticipazioni di Un posto al sole ci dicono che nel frattempo Marina sta registrando le conversazioni fra i due, mentre Diego comincia a temere di non essere la persona giusta per Beatrice.

Mentre Ferri si trova in una clinica svizzera, Marina scopre che Vera ha assassinato sua zia Veronica. La Giordano realizza così di avere finalmente la ragazza nelle proprie mani. Michele sta visitando il museo di Capodimonte, quando finisce per trovarsi al centro di un inatteso triangolo amoroso.

Marina approfitta immediatamente della scoperta per ricattare Vera, la quale a causa delle visioni sempre più frequenti di sua zia Veronica è sul punto di crollare e potrebbe finire per compiere un gesto disperato. Chiamato in terrazzo per fare da nonno-sitter al piccolo Jimmy, Renato muore dalla voglia di scoprire con chi Susanna e Niko hanno appuntamento.