Anticipazioni spagnole “Una Vita”: Genoveva scopre che Marcia è l’amante di Felipe

Fabiana e Servando scoprono che nella loro pensione c'è una rottura che ha portato un allagamento all'interno. La spaccatura è abbastanza grande e ci vorrà del tempo per ripararla.

Ramon, nel corso di una serata romantica, confessa di aver preparato una festa di nozze che sarà molto speciale. Nel frattempo, i Dominguez vogliono rallegrare e rasserenare Cinta. Quando trovano Cinta, tutti sono molto emozionati, ma lei senza curarsi di niente e nessuno, si rifiuta di cantare. In seguito, Ursula scopre che Felipe e Marcia si amano e hanno una relazione.

Ursula lo riferisce a Genoveva, dopo aver minacciato Marcia. Più tardi, con la certezza che tra Felipe e Marcia c’è una relazione d’amore, Genoveva affronta Felipe sul pianerottolo di casa e tutti i vicini sono testimoni della scena. Genoveva ha scatenato un vero scandalo a casa di Felipe con i vicini come spettatori, la donna è fuori controllo e sconvolta. Più tardi Genoveva prova a parlare con calma a Felipe, ma lui la rifiuta. Genoveva sente un dolore immenso e chiede a Ursula di chiamare i suoi avvocati.

Ursula decide di agire e parla a Marcia, le dice di partire e lasciare Acacias. Tuttavia, la giovane cameriera decide di raccontare tutto sul suo passato a Felipe. Cinta si sente desolata e di cattivo umore dopo la separazione da Emilio. Tuttavia, dopo averci pensato, decide di recitare ed esprimere alla gente come si sente e sorprende tutti coloro che assistono alla performance, cantando una canzone triste con molta malinconia. Emilio di nascosto per non farsi vedere dalle persone, ascolta la canzone e piange amaramente.

Nella pensione di Fabiana e Servando le cose non vanno per il meglio, perché non ci sono i soldi per riparare il guasto. A complicare ulteriormente le cose, accade che, uno dei clienti denuncia lo stabilimento, quindi ricevono una visita da un ispettore del consiglio comunale. Ora c’è la minaccia legale di una multa, e anche la chiusura dell’azienda pesa su di loro, se non iniziano immediatamente con i lavori.