Anticipazioni spagnole “Una Vita”: Casilda è la figlia di Maximiliano, Samuel dichiara il suo amore a Lucia

Le puntate della soap opera “Una Vita” sono trasmesse su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle ore 14,10. Scopriamo cosa sta succedendo invece negli episodi spagnoli ai nostri protagonisti. Leonor sostiene che Casilda dovrebbe sapere la verità sulle sue origini. Casilda chiede alle sue compagne di accogliere Maria, sua madre, in soffitta. Celia avverte Lucia delle voci su una relazione tra lei e Samuel.

Telmo incontra Espineira e gli chiede cosa è accaduto a Joaquín. Il promotore Benjamin Corral giunge in casa Hidalgo in cerca di Leonor. Rosina lo accoglie e progetta un piano. Telmo ritorna dal suo viaggio e dice a Lucia che reputa colpevole Samuel della morte del suo padrino Joaquin, ma Lucia si rifiuta di credergli. Benjamin Corral fa un’offerta a Leonor, ma a Servante non piace il lavoro che la Hidalgo ha scritto e si rifiuta di essere rappresentato.

Nonostante i sospetti di Ramon, la famiglia Palacios, celebrano nella loro casa la Preghiera del Retono, un caratteristico rituale di Cabrahigo, in modo che la gravidanza di Trini vada a buon fine e non ci siano ostacoli. Rosina si arrabbia molto quando viene a sapere che Maria è stata accolta in soffitta. Casilda affronta duramente Rosina e lei gli dice che è la figlia di Maximiliano. Dei delinquenti aggrediscono Samuel e Lucia mentre fanno una passeggiata e rompono la mano al gioielliere. Felipe e Celia dicono a Lucia che Samuel si sta riprendendo. Ha chiesto la massima discrezione sull’incidente accaduto con Lucia.

Casilda non riesce ad accettare la notizia che è la figlia di Maximiliano. Servante, non è d’accordo con il lavoro della Hidalgo, Leonor dovrà rompere il suo accordo con Benjamin Corral, l’editore. Servante, ha un aggravamento di salute che fa preoccupare Ramon, ma alla fine il Palacios capisce che il portiere sta mentendo. Samuel organizza un’asta di oggetti d’arte, ma la maggior parte dei vicini si scusa per la loro assenza. Ignorando le raccomandazioni di tutti, Lucia si presenta all’asta e compra un’opera d’arte da restaurare.

I vicini di Acacias prendono parte all’invito di Leonor alla cioccolateria. Nonostante le richieste di sua madre, continua con la sua determinazione a convincere i suoi vicini che Casilda è sua sorella. Rosina, afflitta, rivela in pubblico che Casilda è la figlia di Maximiliano, e dopo va a cercare Cesareo per affidargli uno strano incarico. Samuel parla con Lucia e gli racconta il suo triste passato. La giovane donna è sempre più innamorata, e sfruttando la situazione, Samuel la invita a una cena soli nella sua casa, senza tener conto della disapprovazione di Alvarez Hermoso. Lucia va a casa di Samuel e gli dà il lavoro che ha comprato e restaurato, Samuel le dichiara di provare qualcosa per lei.