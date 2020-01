Anticipazioni spagnole “Il Segreto”: Adolfo chiede a Rosa di sposarlo

Le puntate della telenovela “Il Segreto” sono trasmesse su Canale 5, rete Mediaset, dal lunedì al venerdì dalle ore 16,10. Gli spoiler spagnoli della soap opera ci svelano e ci sorprendono con nuove vicende esclusive. Rosa, viene a sapere da Marta tutta la verità, vale a dire, il motivo per cui ha dato dei baci al cugino Ramon quando stava per andare all’appuntamento con Adolfo. A questo punto Rosa raggiunge di nascosto Adolfo, e i due hanno dei momenti intimi.

Il giovane figlio della marchesa De El Visos, rientrato a casa, in un primo momento ne parla con il fratello Tomas che lo ammonisce, dichiarandogli che in ogni circostanza, avrebbe dovuto portare rispetto per la ragazza. In seguito, Adolfo riferisce alla madre Isabel cosa è accaduto e lei, gli dice che ora, dopo aver infangato la giovane figlia di don Ignacio, deve assumersi le sue responsabilità e sposarla. Poi la marchesa dichiara che, un legame con i Solozabal, può essere un vantaggio per la loro famiglia e potranno anche riavere la Casona.

In seguito, Isabel si rincuora con Maqueda, ciò nonostante è molto disinteressata con lui. L’uomo le dice che tutte le preoccupazioni che ci sono adesso, sarebbero perse se lei avesse messo in vendita la miniera. Inoltre, Maqueda si sente danneggiato da lei perché ha capito che gli sta celando qualche cosa. Nel frattempo, dopo aver incontrato Adolfo, la giovane Rosa rientra a casa. La domestica Manuela si rende conto immediatamente che ha un aspetto un po’ insolito, ma non ipotizza cosa le è successo in realtà. Rosa replica alle domande di Manuela in modo alquanto misterioso e le promette che al più presto tutto sarà come prima.

Anche se tra loro c’è molta trazione, Matias e Marcela, dando retta ai suggerimenti di Raimundo, incominciano a riconciliarsi. Poi, Marcela deve andare a Munia per delle compere e Matias, decide di accompagnarla. Matias si dimentica del tutto di un incontro che aveva con Alicia che lo aspetta inutilmente. Più tardi, Cosme le dice che sospetta che potrebbero nascere altre lotte nella miniera.

Intanto, Adolfo è molto meravigliato che sua madre accetti con comprensione ciò che è avvenuto con Rosa e lui, è felice di chiederla in sposa. Rosa è sparita dalla Casona. Marta e Manuela hanno timore che sia scappata. La ragazza va bensì a l’Havana e parla con Adolfo che le riferisce che sua madre, apprezza la loro storia d’amore e desidera che i due si fidanzino ufficialmente. In seguito, Marta e Manuela parlano degli strani atteggiamenti avuti da Rosa ultimamente.

Don Ignacio contemporaneamente, decide di non andare più a Bilbao e riunisce vicino a sé le sue tre figlie per dirglielo. Carolina e Marta sono scontente, invece, Rosa dichiara che lei sarebbe rimasta ugualmente a Puente Viejo perché è promessa sposa di Adolfo De Los Casos. La marchesa, infine, ordina ad Antonita di proseguire nel distrarre Francisca, che per l’isolamento, incomincia a dare sintomi d’instabilità mentale e vuole uscire da lì, atto che le è continuamente proibito con la giustificazione che nessuno deve sapere che è ritornata a Puente Viejo. Isabel, le dice che in questo modo nessuno può impedire i suoi piani di riappropriarsi della Casona e delle sue terre.