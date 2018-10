Anticipazioni “Solo 2” terza puntata: Marco e Bruno costretti ad allearsi

Le anticipazioni di Solo 2 sono pronte a raccontarci la trama della terza e penultima puntata della fiction con protagonista l’attore Marco Bocci, che sarà trasmessa su Canale 5 venerdì 19 ottobre 2018, a partire dalle 21.24. Inoltre, chi non avesse la possibilità, può sempre rivedere la puntata in streaming sul sito Mediaset Play, oppure su app Mediaset Play.

Come avete visto nel secondo episodio, Bruno e Marco sono riusciti a salvare Agata che è così tornata sana e salva da suo padre, il boss Don Antonio Corona. Non appena la ragazza ha potuto stare da sola con Marco, gli ha immediatamente confidato di aspettare un figlio da lui. Marco pensava con la liberazione della moglie di essersi finalmente lasciato il peggio alle spalle, ma finisce per trovarsi imbrigliato in una ragnatela che lui stesso ha contribuito a creare. Infatti dopo la sua decisione di continuare la missione, il poliziotto è diventato un nemico anche per i suoi colleghi, anche se qualcuno si ostina a proteggerlo.

Solo 2: anticipazioni episodio di venerdì 19 ottobre 2018

Le anticipazioni della terza puntata di Solo 2 ci rivelano che nonostante Marco Pagani sia riuscito a salvare Agata, la sua situazione dentro la famiglia mafiosa dei Corona potrebbe precipitare da un momento all’altro. Infatti il figlio del boss, Bruno Corona, è tornato ed è l’unico a sapere che Marco è in realtà un agente sotto copertura. Stranamente Bruno decide di non rivelare a Don Antonio che è stato Marco a sparargli. Ma perché?

Nel frattempo in famiglia molte cose stanno mutando. Agata è infatti incinta e ciò significa che molto presto Marco avrà un legame di sangue con la famiglia Corona. Un legame che per sua natura è indissolubile, e che nemmeno Marco vuole cancellare, visto che lui ad Agata tiene davvero. Inoltre, gli interessi della famiglia finiranno per prendere il sopravvento, e Marco e Bruno si troveranno loro malgrado alleati in una guerra sanguinosa per il potere contro le famiglie rivali.

Intanto Lena e Bruno sembrano aver stretto uno strano patto. La giovane giunge persino ad avvicinarsi a Marco cercando di sedurlo. Che sia stato Bruno a chiederlo, per dimostrare a sua sorella Agata che Marco in realtà non la ama? Per saperlo, non ci resta che vedere la prossima puntata di Solo 2 di venerdì 19 ottobre.