Anticipazioni “Solo 2”, seconda puntata di venerdì 12 ottobre: Bruno si allea con Marco?

Le anticipazioni di Solo 2 sono pronte a svelarci la trama della seconda puntata della fiction con protagonista l'attore Marco Bocci, che andrà in onda su Canale 5 venerdì 12 ottobre 2018, alle ore 21.21 circa.

In questo episodio vedremo l’agente infiltrato Marco Pagani trovarsi in una situazione di grave pericolo. Infatti, disubbidendo agli ordini, il poliziotto ha deciso di continuare la missione per salvare la moglie Agata, diventando anche lui un ricercato. La situazione però gli sfuggirà di mano e Marco finirà per trovarsi accerchiato dalla polizia e tenuto sotto controllo da Don Antonio stesso. Inoltre a peggiorare le cose arriverà per Marco la notizia che Bruno Corona è ancora vivo: il figlio del boss si trova infatti in prigione e potrebbe presto far saltare la sua copertura. La prova più difficile per il giovane sarà proprio quando Antonio Corona gli ordinerà di riportargli ad ogni costo Bruno.

Anticipazioni seconda puntata “Solo 2”: il piano di Marco fallisce

Anche nella seconda puntata di Solo 2 vedremo il poliziotto Marco Pagani continuare a portare avanti la sua copertura allo scopo di liberare la moglie Agata. Questo aveva anche ideato un piano che purtroppo fallirà miseramente e lo costringerà perciò a studiare delle soluzioni alternative.

Gli spoiler della fiction targata Mediaset ci rivelano che a quel punto Marco si troverà in una condizione di stallo e cercherà più volte un posto in cui rifugiarsi. La scoperta che Bruno è ancora vivo metterà inoltre a dura prova il poliziotto, che però resterà fermamente deciso nel suo proposito di ritrovare Agata per strapparla dalle grinfie dei rapitori.

Le sue indagini però sono non porteranno da nessun parte e sarà Antonio Corona a scoprire che la figlia è stata condotta in Albania. Il boss informerà poi Marco, chiedendogli di riportare a casa la figlia. Questa intanto corre un grave pericolo, inoltre nessuno della famiglia Corona sa che lei aspetta un bambino da parte di Marco. Cosa farà a questo punto Bruno? Parlerà oppure si alleerà con Marco allo scopo di salvare sua sorella Agata?