Anticipazioni “Il Segreto” puntate spagnole: Elsa si innamora di Alvaro

Le anticipazioni de Il Segreto provenienti dalla Spagna ci rivelano che molto presto ci saranno delle importanti novità per il personaggio di Elsa, le quali porteranno la nostra eroina a perdere la testa per un altro uomo. Ma ora scopriamo in dettaglio come si arriverà a tutto questo!

Nelle prossime puntate vedremo Puente Viejo colpita da un’epidemia di varicella, una malattia molto pericolosa e per la quale a quei tempi non esisteva alcun vaccino. La situazione sarà talmente critica che il dottor Zabaleta sarà obbligato a chiedere aiuto ad un nuovo medico, specializzato nel trattamento delle malattie infettive: il dottor Alvaro Fernandez. In paese sarà poi allestito un ospedale e le persone in passato entrate in contatto con la malattia saranno impiegate per prestare soccorso agli ammalati. Una dei primi ad accorrere sarà proprio Elsa che avendo preso la varicella da bambina è ormai immune.

Purtroppo, Marcela e la piccola Camelia saranno tra i primi ad ammalarsi e sarà questo uno dei motivi che spingeranno la Laguna a proporsi come assistente al nuovo medico. Elsa e Alvaro avranno modo così di trascorrere molto tempo insieme.

Anticipazioni Il Segreto: Alvaro è un complice di Antolina

L’interesse del nuovo arrivato per la Laguna sarà immediatamente chiaro. Peccato che dietro si nasconda lo zampino di Antolina, la quale ha ingaggiato proprio Alvaro per sedurre Elsa ed allontanarla una volta per tutta da Isaac: il piano prevede infatti che conquistata Elsa, Fernandenz le chieda di sposarla e che insieme lascino per sempre Puente Viejo.

Purtroppo, Elsa si lascerà affascinare da lui e finirà per cedere alle sue avances, scatenando la gelosia di Isaac. La gelosia del marito farà però perdere le staffe ad Antolina, che rischierà di compromettere la buona riuscita del piano affrettando le sue mosse.

È così che quando Alvaro fa la proposta di matrimonio ad Elsa, lei non se la sente di accettare subito perché conosce il suo corteggiatore da troppo poco e gli chiede del tempo per pensarci. Sarà forse allora che Isaac approfitterà di questa pausa di riflessione tra i due per riconquistare la sua amata? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.