Anticipazioni "Il Segreto", puntata serale del 17 ottobre 2018

Nella nuova puntata della soap “Il Segreto” che andrà in onda su Rete 4, secondo le anticipazioni, tutti i cittadini di Puente Viejo continueranno ad essere preoccupati per la sorte di Nicolas. Il giovane è riuscito a scappare dalla Guardia Civile, ma le ricerche continuano senza sosta. I paesani vengono interrogati per cercare i colpevoli della fuga di Nicolas ed i sospetti ricadono soprattutto sulla famiglia.

Nicolas si trova al sicuro in una caverna e sono proprio Emilia, Fè e Raimundo a portargli del cibo ad insaputa della Guardia Civile. Le indagini non danno risultati ed è per questo motivo che il generale decide di licenziare Espinosa e di recarsi a Puente Viejo per indagare in prima persona sulla scomparsa di Nicolas.

Intanto Francisca è sempre più preoccupata per il matrimonio tra Julieta a Prudencio. I due si sono uniti in matrimonio, ma la matrona teme che Julieta chieda a breve l’annullamento. Julieta finge di stare male per non avvicinarsi a Prudencio, ma donna Francisca non crede alle sue parole e decide di mettere alla prova il giovane.

La situazione peggiora quando Francisca chiede a Nazaria di sedurre Prudencio offrendole in cambio di mettere una pietra sul passato da prostituta e di non parlarne a nessuno. Julieta sta attraversando un periodo difficile a causa dell’ ossessione di Prudencio nei suoi confronti e dell’amore che lei prova per il fratello Saul, il quale ricambia i sentimenti.

Per Onesimo ed il cugino Hipolito è arrivato il momento di mettere fine alla loro euforia. In paese sta per giungere la settimana Santa e i due giovani vogliono a tutti i costi organizzare la festa. Questa decisione non andrà giù a Don Berengario e Don Anselmo, i quali decideranno di diminuire l’entusiasmo di entrambi. La puntata della soap spagnola andrà in onda stasera su Rete 4 dalle ore 21:25.