Anticipazioni "Il Segreto", puntata del 18 ottobre 2018

Nella nuova puntata che andrà in onda giovedì 18 ottobre su Canale 5, secondo le anticipazioni, Nicolas sarà in pericolo a causa della decisione di Perez. Il terribile Generale è giunto da poco a Puente Viejo ed ha fin da subito mostrato la sua indole. In seguito alla fuga di Nicolas, Perez decide di recarsi in paese per gestire in prima persona le ricerche. L’uomo è convinto che Nicolas venga nascosto da qualcuno del paese e le ricerche si concentrano sulla famiglia.

Tutto questo cambierà i piani di coloro che lo stanno aiutando a nascondersi e Nicolas dovrà scappare dal paese. Una decisione sofferta da Raimundo ed Emilia, ma necessaria per la sua sopravvivenza. Insieme alla famiglia Nicolas decide che è arrivato il momento di scappare con la figlioletta Juanita. Alfonso e Raimundo sono preoccupati e temono per la sorte di entrambi, soprattutto per la nipotina che potrebbe perdere anche il padre in seguitl all’arresto della Guardia Civile.

Intanto continua la farsa di Julieta nei confronti di Prudencio. Il matrimonio non ha cambiato i suoi sentimenti e la giovane si ritrova ad essere unita in matrimonio ad un uomo che non ama. Prudencio diventa sempre più aggressivo nei confronti di Julieta e non riesce ad accettare il suo atteggiamento.

Anche Francisca diventerà sempre più intollerante nei confronti di Julieta e la giovane sta rischiando di essere presa di mira anche dalla matrona. Un matrimonio quello tra i due che non ha mai avuto un inizio e Julieta ne è sempre stata consapevole.

Che cosa succederà alla coppia non ci è ancora dato saperlo, ma la speranza è che l’amore con Saul riesca ad avere la meglio sulla cattiveria di Prudencio e Francisca. Le puntate della soap vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle ore 16.20 ed il sabato dalle ore 15.10.