Andrian, Claudia Mori conferma l’arrivo della serie a gennaio

Claudia Mori, moglie di Adriano Celentano ha confermato il ritorno del Molleggiato sul piccolo schermo con la serie evento dal titolo “Adrian”. La cantante ha rivelato che Mediaset ha deciso il periodo in cui sarà trasmessa, mentre il pubblico ha sottolineato la felicità per la possibilità di un nuovo show di Celentano.

Adrian avrà un ruolo importante in questa stagione televisiva della Mediaset come ha annunciato Claudia Mori al giornale “La Repubblica” dove ha posto l’accento sul periodo in cui saranno trasmesse le otto puntate. In particolare ha rivelato che a partire dal mese di gennaio la serie evento Adrian aprirà le danze in quanto verrà mandata in onda per otto lunedì consecutivi.

Le parole della moglie del Molleggiato sulla serie evento dedicata al Molleggiato

Claudia Mori ha fatto notare che nella graphic novel Adrian realizzata dal disegnatore Milo Manara saranno presenti le canzoni del Molleggiato con la musica del maestro Nicola Piovani. La madre di Rosita Celentano ha confermato la partecipazione di una coppia come Lillo e Greg rimasti entusiasti da questa proposta lavorativa in quanto considerano il cantante capace di dare messaggi significativi.

E’ stato rivelato che la serie evento non sarà caratterizzata perchè come ha rivelato Claudia Mori: “L’Adriano di oggi assomiglia ad Adrian”. La moglie di Adriano Celentano ha avuto modo di dare delle anticipazioni riguardo all’intreccio della serie dedicata al Molleggiato dichiarando: “C’è molta avventura, è un cartone spettacolare e realistico grazie ai disegni di Milo Manara“.

Claudia Mori ha posto l’accento sulla qualità dell’animazione che ha voluto ringraziare Milo Manara per la sua preziosa collaborazione in quanto ha svolto un lavoro eccezionale. L’annuncio da parte della moglie di Adriano Celentano ha fatto impazzire i milioni di fan che non vogliono perdere questo evento unico che andrà in onda dopo anni di lavoro.