"Amici Speciali", Sabrina Ferilli si vendica

Maria De Filippi è la conduttrice di “Amici Speciali“, programma in onda su canale 5 che prevede l’esibizione di giovani talenti. Nella giuria d’eccezione non passa inosservata la presenza di Sabrina Ferilli. Le due donne, infatti, sono molto amiche e spesso diventano le protagoniste della serata anche grazie agli scherzi messi in atto dalla conduttrice.

Nella puntata del 22 maggio, per esempio, Maria De Filippi ha organizzato un finto arresto con tanto di poliziotti che accusavano la Ferilli di aver sponsorizzato pericolose pillole dimagranti. Quando lo scherzo si concluse, la Ferilli confessò di essere molto turbata. Questa volta, però, è stata proprio lei ad organizzare la sua vendetta nel confronti della conduttrice. La Ferilli, rivolgendosi alla condutrice, ha affermato “ Stasera tocca a me rispondere ai tuoi scherzetti (…) Tocca a me vendicare Rudy e tutti gli altri”.

Lo scherzo si è basato sul programma televisivo “House Party“, andato in onda nel 2016, di cui Maria De Filippi era conduttrice. La Ferilli ha infatti aggiunto: “Ti ricordi quelle domande di cac*a che mi facevi (…). Ora io faccio la conduttrice e te la concorrente”. La vendetta è andata in onda prima dell’inizio della seconda manche. Prevedeva che, ad ogni risposta errata, Maria dovesse rompersi un uovo in testa.

La De Filippi, inizialmente titubante, ha messo una bandana e dato inizio allo show. Ovviamente “la concorrente” non ha saputo rispondere a tutte le domande che prevedevano molti doppi sensi, e inevitabilmente l’uovo è diventato protagonista. A vendetta conclusa, il premio è stato un pupazzo di Calimero.

Lo scherzo si è poi concluso e d è andata in onda la pubblicità. Tutto sembrava finito, se non fosse che Maria ha poi preso parola e ha detto: “Comunque sei una scema. Non si poteva fare questo gioco. Preparati perchè che c’è ancora una puntata!“. Non ci resta che aspettare per vedere cosa avrà in mente la conduttrice.