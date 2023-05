Amici: Mattia vince la 22esima edizione, Angelina Mango si aggiudica il circuito canto

È calato il sipario anche sulla 22esima edizione di “Amici“. Il talent show, ideato e condotto da Maria De Filippi, ancora una volta si è confermato leader negli ascolti e programma di punta per Mediaset. A trionfare è stato il ballerino Mattia Zenzola. Seconda classificata e vincitrice del circuito canto, Angelina Mango, figlia del compianto cantante.

Una finale forte, intensa, che ha visto sfidarsi quattro veri talenti. Oltre a Mattia e Angelina, all’ultima serata hanno preso parte, e si sono esibiti, anche Wax e Isobel. Prima di decretare il vincitore, sono stati consegnati ai finalisti diversi riconoscimenti. Isobel si è aggiudicata il premio Tim, quello Oreo è andato a Wax, mentre il premio radio lo ha portato a casa Angelina. Non è finita qui per la figlia di Mango, difatti la cantante ha ottenuto anche il premio della critica dal valore di 50.000€.

La timoniera Maria De Filippi ha accompagnato i ragazzi in questa serata ultima, fino a decretare il vincitore. Ingresso in studio e subito…pronti, partenza, via! La prima sfida ha visto Mattia contrapposto a Isobel. È stato il primo a spuntarla. Archiviato il circuito danza si è passati a quello del canto, con Wax e Angelina l’uno contro l’altra. La ragazza è approdata alla finalissima.

La carta finale, “We are the champions” dei Queen, brano che accompagna di anno in anno il nome del vincitore e diventato un pò simbolo del momento, e si è arrivati al nome di Mattia. “Grazie perché mi hai cambiato la vita“, ha asserito il ragazzo alla De Filippi dopo aver ringraziato tutti e alzato la coppa al cielo.

La vittoria del ballerino non è però stata esente da polemiche. Sul web in molti non sono stati d’accordo, pensiero diffuso è che la vittoria sarebbe dovuta andare ad Angelina. L’aver fatto votare solo il pubblico da casa non è stata vista come una buona mossa, in quanto Mattia gode di molte fan page. Non è stata però solo critica, difatti diversi utenti hanno riconosciuto la crescita del ballerino.