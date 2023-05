Amici, De Filippi lavora sulla nuova edizione: chi resta, chi va e chi ritorna

Maria De Filippi è una stacanovista e già è al lavoro per la nuova edizione di “Amici”. Quella appena conclusa ha visto il trionfo del ballerino Mattia Zenzola, con la favorita Angelina Mango che si è classificata seconda vincendo il circuito canto. Un’edizione fortunata, un programma che ancora una volta si conferma leader negli ascolti non conoscendo affatto il tempo che passa.

Per la prossima edizione si ripartirà dai professori. C’è chi è stato confermato, chi andrà via e qualche gradito ritorno. A parlarne, nelle ultime ore, ci ha pensato l’influencer Amedeo Venza. I confermati dovrebbero essere Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Per il resto dovrebbe avvenire un interessante valzer. A lasciare sarebbero Arisa e Raimondo Todaro.

La prima pare sia intenzionata a dedicarsi ai suoi progetti. Per il secondo la situazione è diversa. Voci di corridoio vedrebbero Todaro in rotta di collisione con Maria De Filippi. Tra i due pare che i rapporti siano tesi, con Raimondo pronto a tornare da Milly Carlucci a “Ballando con le stelle”. Riguardo Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, al momento non si sa nulla.

Chi sono coloro che invece torneranno? Stando all’indiscrezione sembrerebbe che Veronica Peparini e Kledi Kadiu siano pronti a tornare nel talent. Si vocifera anche di Giuseppe Giofrè, che da giudice al serale nella scorsa edizione potrebbe diventare professore nella prossima. Insomma, la pentola bolle ed è bella calda, con la De Filippi che sta studiando le mosse migliori per garantire un’altra stagione importante per “Amici”.

Al momento si tratta solo di indiscrezioni che non trovano conferma. Non resta che attendere e vedere cosa accadrà. Notizie ufficiali arriveranno sicuramente poco prima dell’inizio della nuova stagione che prenderà il via in autunno. Al momento pare prevista una vera e propria rivoluzione dietro le cattedre del talent, con i soli Celentano e Zerbi veterani insostituibili.