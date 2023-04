Amici 22, Wax contro i voti dei giornalisti: "Non me ne frega un c***o, non capiscono niente"

Oggi è stata una giornata tesa per gli studenti della scuola di Amici, che si sono trovati a dover affrontare le opinioni di alcuni giornalisti, non tutte particolarmente lusinghiere nei loro confronti. In particolare, quelli indirizzati a Wax hanno causato un enorme fastidio al cantante, che ha perso la calma e si è scontrato con Benedetta Vari.

Wax si è dimostrato frustrato e scontento per le parole dei giornalisti, poiché si aspettava più elogi che critiche, ed ha invece dovuto leggere gli esperti del settore che lo hanno definito come poco convincente, “sabbia nel letto“, “più fastidioso delle zanzare” e “smarrito”. Nei loro giudizi, il cantante non si fa notare per le sue doti canore, e la sua innovazione da sola non basta più.

Ad aumentare la frustrazione nel giovane, all’anagrafe Matteo Lucido, il fatto che da qualche settimana Rudy Zerbi gli abbia lanciato molti guanti di sfida, dai quali non è uscito il suo talento. “Ma che ne sanno questi, non ne capiscono niente… Ma che me ne frega…“, ha iniziato a perdere la testa Wax, dopo aver sentito i commenti degli esperti.

A riprenderlo la ballerina Benedetta Vari, che gli ricorda che le persone che hanno commentato il suo canto sono professionisti, e che una volta fuori dalla scuola di Amici dovrà essere interessato al loro parere. “Non usare questi toni, come prima che hai zittito Maddalena per le patatine. So che le critiche negative fanno male, ma non puoi dire così“, gli intima.

Il cantante 20enne però non ci sta, dicendo che non ha alcuna intenzione di mantenere rapporti professionali con persone che di lui hanno detto: “fa bene il letto, ma non canta“. Poi rincara la dose, dicendo: “A me non frega un c***o di quello che dicono, hai capito? Quando la gente che parla così non ci lavoro, manco per il c***o. Che vadano a fare in c**o, non me ne frega“.