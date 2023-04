Amici 22, Maddalena insultata per la sua sensualità

La ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi continua ad avere successo, con i suoi talenti emergenti e i momenti di tensione tra i protagonisti. Tra questi, la rivalità tra Maddalena e Isobel, due ballerine talentuose che si confrontano in svariate sfide, ha catalizzato l’attenzione del pubblico. In particolare, due di queste sfide hanno riguardato la sensualità, punto di forza della Svevi.

Nella sesta puntata del serale il pubblico ha assistito ad un nuovo guanto di sfida sulla sensualità tra Isobel e Maddalena, voluto dal docente Lo. Prima ancora che la sfida avesse inizio, tra i due professori si sono susseguiti litigi e discussioni, che hanno acceso ulteriormente la competizione. Alla fine, la vittoria è stata attribuita a Maddalena, suscitando il risentimento dell’insegnante di danza classica, Alessandra Celentano.

La critica di Alessandra Celentano e la difesa di Emanuel Giofré

Durante la puntata Alessandra Celentano ha lanciato una critica alla sua ballerina, sostenendo che il fisico sexy e prorompente di Maddalena confonda i giudici. Emanuel Giofré, tuttavia, ha difeso la giovane, sottolineando come anche Isobel abbia un fisico dalle giuste forme, ma che lui abbia preferito il viso e le movenze di Maddalena. È importante ricordare come la sensualità sia stata un tema delicato per Isobel, che in un video aveva affermato di sentirsi come un “ragazzino di 12 anni” in confronto a Maddalena.

Sul profilo Instagram ufficiale di Amici, il post dedicato al guanto di sfida ha ricevuto numerosi commenti da parte del pubblico. Tra questi spicca un messaggio particolarmente offensivo nei confronti di Maddalena, in cui la telespettatrice scrive: “Che palle con sti guanti. Emanuel, lo abbiamo capito che Maddalena spicca solo su quello, basta. Oltretutto trovo che Isobel abbia una sensualità più innocente, più pulita, mentre quella di Maddalena la trovo proprio sporca, da ballerina di night club“.

Fortunatamente, molti altri utenti hanno prontamente reagito all’insulto, esprimendo il loro sostegno a Maddalena e sottolineando l’inappropriato e offensivo tono del commento. La giovane ballerina non merita di essere attaccata in questo modo, soprattutto considerando il suo talento e la passione che dimostra sul palco. Inoltre, è importante sottolineare come la sensualità sia un’espressione artistica e personale, che può essere interpretata in modi diversi da ciascun individuo.