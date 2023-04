Amici 2023: Ramon vince il ballottaggio, Federica eliminata. Il retroscena rivelato da Maria De Filippi

Il quinto serale di Amici 2023, andato in onda sabato 15 aprile, ha regalato emozioni contrastanti agli spettatori del talent show di Canale 5. Federica Andreani, giovane parrucchiera romana, è stata eliminata dalla competizione, mentre il ballerino Ramon ha trionfato nel ballottaggio finale contro di lei. La conduttrice Maria De Filippi ha voluto svelare un dettaglio inedito sulle vicissitudini della giovane cantante, rivelando il retroscena sui suoi esordi.

Prima di entrare nella scuola di Amici, infatti, Federica era molto insicura e aveva seri dubbi sul suo talento. Durante i casting di luglio, la ragazza si nascondeva, ma Maria De Filippi ha voluto darle una chance e i provini sono andati avanti. Il giorno prima dell’ammissione alla scuola, Federica ha confessato alla conduttrice di aver iniziato a frequentare qualcuno e di voler abbandonare il programma. La De Filippi ha cercato di convincerla a rimanere, dicendole che se la persona che frequentava davvero le voleva bene, avrebbe dovuto aspettarla.

Ma la ragazza aveva raccontato ai suoi genitori una balla, dicendo che era stata cacciata dalla scuola di Amici. Maria De Filippi, preoccupata per la sua situazione, ha deciso di chiamare i genitori di Federica per chiarire la verità e convincerli a sostenere la figlia nella sua avventura televisiva. La giovane cantante ha poi confessato di aver mentito solo per paura e di essere grata alla conduttrice per tutte le opportunità che le ha dato.

Il trionfo di Ramon e le parole degli eliminati

Il ballottaggio finale ha visto sfidarsi Ramon e Federica, ma alla fine è stato il ballerino a trionfare, conquistando la simpatia del pubblico e dei giudici. Ramon si è mostrato molto commosso e ha ringraziato la scuola di Amici per avergli dato la possibilità di sentirsi finalmente parte di una grande famiglia.

La sconfitta di Federica, invece, l’ha lasciata molto provata e commossa. La giovane cantante ha confessato di stare male e di non essere ancora pronta a lasciare la scuola di Amici. In ogni caso, ha ringraziato Maria De Filippi e tutti i compagni di avventura per le esperienze vissute e le opportunità offerte.

Anche gli altri ragazzi eliminati hanno espresso il loro dispiacere per aver lasciato il programma, ma allo stesso tempo si sono detti grati per l’esperienza vissuta e per l’opportunità di crescere artistica e umanamente. Alla fine della puntata, Maria De Filippi ha voluto rivolgere un messaggio ai ragazzi rimasti in gara, sottolineando l’importanza di non vivere la sconfitta come una tragedia personale, ma di continuare a lottare e a migliorarsi giorno dopo giorno.

“Non è una sconfitta personale, è solo una eliminazione – ha sottolineato la De Filippi – e bisogna imparare a guardare sempre avanti e a trovare nuove motivazioni per andare avanti“. Un messaggio importante, che va al di là del talent show e che può essere applicato a molte situazioni della vita. La sfida è quella di non arrendersi alle difficoltà, ma di usarle come trampolino di lancio per crescere e migliorarsi. E questo, forse, è il vero spirito di Amici.