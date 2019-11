Amici 2019/2020: gli insegnati della nuova edizione

Oggi, 16 novembre, andrà in onda su Canale 5 la prima puntata dell’edizione 2019/2020 di Amici. La puntata non è in diretta ma è stata registrata ieri, quindi chi ha assistito alle registrazioni ha potuto spoilerare alcune anticipazioni. Innanzitutto riguardano chi saranno i professori della classe più famosa della televisione italiana.

Proprio riguardo i professori infatti c’è una sorpresa eclatante, Alex Britti quest’anno non sarà più un insegnante di canto ed il suo posto verrà preso da Anna Pettinelli. La speaker radiofonica quindi, dopo l’esperienza a Temptation Island insieme al compagno Andrea, parteciperà ad un altro programma di Maria De Filippi, questa volta però nelle vesti delle professoressa di canto.

La Pettinelli, è una speaker radiofonica da quando aveva 16 anni, ed attualmente è la responsabile del coordinamento speaker di RDS ed in passato ha condotto varie programmi di musica quindi è una che di musica se ne intende. La figlia inoltre, Carolina Russi ha partecipato come concorrente nella seconda edizione di The Voice.

Anna Pettinelli quindi, sulla cui partecipazione ad Amici finora c’è stato il massimo riservo, ha preso il posto di Alex Britti, mentre il resto della commissione di canto è rimasto invariato. Su Instagram in realtà era già stato annunciato l’arrivo di uno spekear ma senza rivelarne l’identità.

Tuttavia l’arrivo della Pettinelli è stato accolto con entusiasmo, non solo per la sua professionalità ma anche perché con la sua partecipazione all’isola delle tentazioni, grazie al tormentone “bella patata”, alla sua storia con Andrea e all’amicizia con Nathaly Caldonnazzo la sua simpatia è aumentata.

Questa è la novità principale, per il resto nella commissione di canto ci saranno il veterano Rudy Zerbi e Stash dei The Colors mentre per quanto riguarda la commissione di ballo invece non ci sono stati cambiamenti, e quindi i professori Veronica Peparini, Timor Steffens e Alessandra Celentano sono stati riconfermati.