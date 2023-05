Amadeus non condurrà Sanremo 2024? La Rai fa chiarezza

La rivoluzione attuata in casa Rai ha preso il via con il mancato rinnovo contrattuale a Fabio Fazio. A viale Mazzini tutto è in discussione, con addii clamorosi. Fazio lascia la Rai dopo quaranta anni e, assieme a lui, anche Luciana Littizzetto fa le valigie. I due sono sbarcati su Canale 9. Dopo la questione Fazio, un altro nome clamoroso è emerso: Amadeus.

Nello specifico, a essere messa in discussione è stata la sua conduzione al prossimo Festival di Sanremo. Il conduttore è stato al timone della kermesse musicale nelle ultime quattro edizioni e si sarebbe dovuto apprestare a presentare la quinta, già confermatissimo. Le novità introdotte nella tv di stato, hanno però fatto scricchiolare, e non poco, anche le certezze.

“Amadeus mi ha detto: ‘Non so se quest’anno farò Sanremo. Forse ho intenzione di non farlo“, queste le parole pronunciate da Fiorello a “Viva Rai 2” che hanno aperto la strada al clamore che ha suscitato poi la questione. Un vero e proprio terremoto mediatico ha preso il via, difatti non si è parlato d’altro. La Rai ha però deciso di intervenire, chiarendo una volta per tutte la situazione.

A viale Mazzini hanno fatto sapere che l’amministratore delegato Sergio e Amadeus stanno regolarmente portando avanti il discorso Sanremo. “Stanno lavorando tranquillamente alla prossima edizione“, affermano i vertici Rai. Dunque, la posizione di Amadeus sembrerebbe essere al sicuro. D’altronde il conduttore ha un contratto che lo blinda fino al 2024, per quanto riguarda l’evento musicale.

In Rai si sta studiando un nuovo palinsesto per la prossima stagione, con un valzer di conduttori importante. Se da un lato c’è chi va e chi viene, dall’altro c’è chi resta e uno di questi dovrebbe essere proprio Amadeus. Attualmente vediamo il conduttore sul piccolo schermo con il preserale “Affari tuoi”, che tanto sta appassionando il pubblico e facendo bene in termini di ascolti.