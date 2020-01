All Together Now, grandi emozioni nella puntata finale: Grigolo e la proposta di nozze

Si sono susseguite forti emozioni nell’ultima puntata, quella che ha proclamato il vincitore di All Together Now, ieri sera, su Canale 5. Occhi puntati su Sonia Mosca, giudicata migliore di tutti gli altri concorrenti e vincitrice della seconda edizione dello show di Mediaset, non hanno trascurato Michelle Hunziker, la conduttrice del programma, brava come sempre, emozionata più che mai, commossa insieme alla giuria e al pubblico quando Vittorio Grigolo ha fatto, pubblicamente, richiesta di matrimonio a Stefania Seimur.

La giuria composta da 100 cantanti ed esperti di musica, nelle battute finali del programma, si è trovata a scegliere tra Enrico Bernardo e Sonia Mosca. Si sono decisi per quest’ultima, la sua esibizione è stata capace di far commuovere, fino alle lacrime i giurati, capitanati da J-Ax. Il premio, 50mila euro, è stato così assegnato a Sonia che da ieri sera entra a far parte del mondo della “vera musica“, scopo del programma televisivo.

Michelle Hunziker, giunta alla fine della seconda edizione di All Together Now, può dirsi contenta. E’ stata capace di condurre il programma con allegria e vivacità, spegnendo eventuali tensioni, così come deve essere un programma di prima serata, per le famiglie. Ad affiancare la presentatrice svizzera, c’era J-Ax capace di sostenerla con le sue battute.

Scriveva Michelle su Instagram per chiedere il sostegno dei suoi follower: “Vi voglio ricordare che oggi è una giornata speciale: c’è la finale di All Together Now. Decreteremo il vincitore o la vincitrice assoluta, che potrà incoronare il sogno di dimostrare che con la passione si arriva veramente lontano”. Nel gran finale erano presenti, come ospiti d’eccezione: Gigi D’Alessio, Iva Zanicchi, Cristiano Malgioglio, Dodi Battaglia, Vittorio Grigolo e Tony Reis una sorpresa anche per la stessa conduttrice.

Vittorio Grigolo, dopo essersi esibito, ha sorpreso tutti chiedendo a Stefania di sposarlo, prima ha riconosciuto di non essere perfetto, anzi di avere tanti difetti: “Ma quando avevo sete tu mi hai dissetato, ho cercato un sorriso e tu mi hai aperto il tuo cuore, ho voluto una casa e tu mi hai dato amore. Oggi sono qui di fronte a tutte le persone che amo per dirti: mi vuoi sposare?“. Così Vittorio Grigolo ha fatto commuovere il pubblico, il muro di giudici, Michelle Hunziker e più di tutti Stefania Seimur, modella e attrice di origini ucraine, che gli ha risposto: “Sì, sì, sì”.