Alfonso Signori: "Lunedì ci sarà una new entry nel Grande Fratello Vip"

L’ultima puntata di “Casa Signorini” in onda su 361TV, è stata dedicata totalmente alla quarta puntata del Grande Fratello Vip. Nel suo salotto sono stati ospiti la modella Valentina Di Paola, la scrittrice Melanie Francesca e Antonella Cavalieri, conosciuta per essere l’ex fidanzata del calciatore della Juventus Paulo Dybala.

Inizialmente si è parlato dello scontro tra la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona con la Contessa Patrizia De Blanck. Valentina Di Paola ha definito questa discussione come di “cattivo gusto e poco femminile”. Melanie Francesca invece resta più sul vago anche se rivela di non aver un buon ricordo della Marchesa D’Aragona durante il primo incontro a “La vita in Diretta“. Tutte e tre concordano comunque che l’ingresso di Patrizia De Blanck sarebbe un gran colpo per il cast del Grande Fratello Vip.

Approfittando quindi di questo discorso, il conduttore Alfonso Signorini ha voluto lanciare uno scoop per la prossima puntata del Grande Fratello Vip rivelando che si sarà un nuovo ingresso. Gli autori quindi sembrano aver ascoltato le critiche dei telespettatori che sono poco soddisfatti del cast che hanno formato in questa edizione

Sempre nello stesso discorso rivela che il Grande Fratello Vip andrà in onda due volte alla settimana: “Vi voglio dare uno scoop: nelle prossime puntate, credo proprio a partire da lunedì, ci sarà una new entry. Voi sapete che dalla prossima settimana il Grande Fratello raddoppia perché andrà in onda il lunedì e il giovedì sera”.

Alfonso Signorini non ha fatto comunque nessun nome sulla possibile new entry all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Di sicuro non sarà Cristiano Malgioglio il prossimo concorrente del reality show, poiché il conduttore ha rivelato che il paroliere ha richiesto di restare più giorni ricevendo un rifiuto da parte degli autori.