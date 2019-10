Al via "Eden", la trasmissione sull’ambiente condotta da Licia Colò

Dopo essere stata per molto tempo un punto cardine di Rai 3 con “Alle falde del Kilimangiaro”, essere passata a Tv 2000 dove per alcuni anni ha condotto “Il mondo insieme”, stasera su La 7 parte una nuova avventura televisiva di Licia Colò dal titolo “Eden, un pianeta da salvare”. Una trasmissione, come dice il titolo, in cui la conduttrice si occupa di temi a lei molto cari.

Da questa sera in prima serata su La 7 alle 21.15 circa comincia il nuovo programma di Licia Colò a tematica ambientalista. Un nuovo passaggio televisivo e una nuova rete con una trasmissione in cui si occupa di ambiente, cambiamenti climatici, ma anche di carenza d’acqua, tutte tematiche fondamentali per il benessere e la salute del pianeta nel quale viviamo.

Un viaggio che si preannuncia diverso da quelli affrontati dalla Colò, come ha raccontato la stessa conduttrice in una intervista realizzata un po’ di tempo fa al Corriere della Sera: “Andremo in Danimarca dove c’è un’isola con un autosostentamento perfetto e un’economia circolare virtuosa; vedremo la grotta gigante di Trieste e le grotte di sale in Polonia; viaggeremo nel deserto del Marocco e sul lago Bajkal…”.

Le tematiche non cambiano e sono temi che la stessa Colò conosce molto bene dal momento che, nelle sue trasmissioni, li ha trattati spesso. Un modo diverso di guardare al mondo al di là delle solite barriere o spazi geografici e cercare anche di capire come fare per cambiare il pianeta e salvarlo.

Secondo la Colò, il pianeta è un unicum, in quanto si possono unire luoghi apparentemente lontani geograficamente come il Veneto e il Madagascar grazie alle tantissime fonti di acqua che li collegano. Il Veneto è una regione ricca di acqua, a differenza del Madagascar in cui è carente e dove tutto ciò porta a malattie devastanti per la popolazione. Un programma in cui l’obiettivo della conduttrice e dello staff è raccontare sia la bellezza e la meraviglia del pianeta, ma anche tutte le sue fragilità e pecche.